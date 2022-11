Le Canada publie son rapport sur les nouvelles cultures de blé de 2022

WINNIPEG, Manitoba, 25 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Chaque automne, les agriculteurs se lancent dans une course contre la montre pour récolter leurs cultures de blé. C'est ensuite au personnel technique de Céréales Canada et de la Commission canadienne des grains (CCG) d'évaluer la qualité de la récolte et de communiquer ces informations aux clients internationaux des céréales canadiennes par le biais d'un rapport sur les nouvelles cultures publié conjointement.

Cereals Canada CEO, Dean Dias, and Doug Chorney, Chief Commissioner, Canadian Grain Commission, introduce the 2022 New Wheat Crop Report The 2022 New Wheat Crop Report was Released on November 23 Canada has Excellent Quality in All Wheat Classes

« Le rapport sur les nouvelles récoltes de blé fournit à nos clients les données techniques sur ce qu'ils peuvent attendre de la récolte de cette année, a déclaré Dean Dias, directeur général de Céréales Canada. Le rapport de 2022 a été publié aujourd'hui et nous sommes heureux de constater que le Canada présente une excellente qualité dans toutes les classes de blé. »

Une forte proportion de la récolte de blé de 2022 a été classée dans les deux grades supérieurs, avec une teneur élevée en protéines dans toutes les classes de blé canadien.

Plus de 90 % de la récolte de CWRS (blé roux de printemps de l'Ouest canadien) a été classée n° 1 et n° 2, avec une teneur en protéines supérieure à la moyenne.

80 % de la récolte de CWAD (blé dur ambré de l'Ouest canadien) a été classée n° 1 et n° 2, avec une teneur en protéines supérieure à la moyenne.

Plus de 90 % du CPSR (blé roux de printemps des prairies canadiennes) a été classé n° 1 et n° 2, avec une bonne teneur en protéines.

99 % du CESRW (blé tendre roux d'hiver de l'Est canadien) a été classé n° 2 ou plus, avec des indices de chute élevés et une excellente qualité.

Suite à la sécheresse qui a réduit la production de blé canadien en 2021, la production de 2022 est revenue à des volumes supérieurs à la moyenne. Cette année, le Canada a produit 34,7 millions de tonnes de blé, soit une augmentation de 55 % par rapport à l'année dernière.

« L'agriculture canadienne fournit des céréales constantes, durables et de haute qualité pour aider à soutenir la sécurité alimentaire au pays et dans le monde entier », a ajouté M. Dias.

Le rapport sur les nouvelles cultures est préparé et présenté en partenariat avec la CCG, les membres de la chaîne de valeur et les commissions provinciales de producteurs. Cet automne, Céréales Canada a reçu des échantillons d'évaluation de récolte de neuf exportateurs de grains. La CCG a examiné les échantillons fournis par les producteurs de l'Ouest canadien, tandis que le blé de l'Ontario a été examiné par les producteurs de grains de l'Ontario.

Dans les semaines à venir, le rapport sur les nouvelles cultures de blé de 2022 sera partagé en personne lors du déplacement d'une délégation représentant la chaîne de valeur des céréales dans plus de 15 pays d'Asie, d'Amérique latine, d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient.

« Il est important de tenir nos clients du monde entier informés de la qualité à laquelle ils peuvent s'attendre lorsqu'ils prennent leurs décisions d'achat, a expliqué M. Dias. La qualité du blé canadien continue d'être excellente. »

Rendez-vous sur le site Céréales Canada – Rapport sur les nouvelles cultures 2022 pour en savoir plus sur la nouvelle récolte de blé du Canada en 2022 et télécharger le résumé de la récolte de 2022.

VIDÉO : Dean Dias, PDG de Céréales Canada, et Doug Chorney, commissaire en chef de la Commission canadienne des grains, présentent le rapport sur les nouvelles cultures de blé 2022

Céréales Canada est l'association industrielle nationale à but non lucratif qui représente la chaîne de valeur des céréales canadiennes. Nous accordons une grande importance aux relations et travaillons avec le gouvernement et les parties prenantes pour fournir des informations techniques expertes et opportunes et offrir une expérience client de premier ordre. Nous nous engageons à soutenir la chaîne de valeur des céréales canadiennes, notamment les agriculteurs, les exportateurs, les développeurs, les transformateurs et nos clients dans le monde entier, en mettant l'accent sur le commerce, la science et la durabilité.

