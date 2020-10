Le célèbre jeu vidéo de rôle (RPG) fantastique, Summoners War, est lancé avec une nouvelle expérience de jeu et de nouvelles fonctionnalités sur AppGallery

Sky Arena invite les Invocateurs à retourner au combat au nom de la collecte des précieux cristaux de mana, une ressource vitale dans le jeu, aux côtés de plus de 1 000 types de monstres différents attendant d'être invoqués. Les équipes gagnantes doivent réfléchir à leur approche tactique pour réussir à rassembler l'équipe de monstres la plus puissante et concourir pour la victoire.

Com2uS – Élargir son marché mondial pour développer des expériences de jeu plus populaires dans le monde entier

Com2uS héberge plusieurs jeux mobiles de calibre mondial, mais cherche à élargir son marché international en s'associant à AppGallery. Reflétant les progrès récents de l'industrie du jeu mobile, Com2uS offre une sélection de jeux de haute qualité à son public déjà important de plus de 160 pays. En continuant à collaborer avec des développeurs talentueux et des analystes de marché, Com2uS espère poursuivre sa série de succès et offrir aux joueurs une expérience de jeu mobile de plus en plus compétitive.

AppGallery – L'une des trois principales plateformes de distribution d'applications au monde

Toutes les applications développées en collaboration avec Huawei, ainsi que des milliers d'autres applications de qualité, sont disponibles sur la plateforme de distribution d'applications ouverte et sécurisée de Huawei, AppGallery. Cette dernière met en contact plus de 490 millions d'utilisateurs actifs par mois dans plus de 170 pays et régions grâce à l'écosystème intelligent et innovant de Huawei.

AppGallery offre aux utilisateurs plus de choix et de meilleures options de découverte d'applications, avec des milliers d'applications dans 18 catégories, notamment les informations, les médias sociaux, le divertissement, etc.

Pour obtenir plus d'informations, consultez https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/ .

