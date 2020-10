Renommiertes Fantasy-RPG-Spiel, Summoners War, startet mit neuem Gameplay, neuen Funktionen auf AppGallery

Die Sky Arena lädt Summoners ein, sich dem Kampf zu stellen, gemeinsam mit über 1.000 verschiedenen Monsterarten, die herbeigerufen werden können. Es gilt, kostbare Manakristalle zu sammeln, eine lebenswichtige Ressource im Spiel. Strategie ist gefragt: Wer stellt das stärkste Team von Monstern zusammenzustellen, um mit seinem Team zu siegen?

Com2uS - Expansion auf dem internationalen Markt, um mehr weltweit beliebte Spielerlebnisse zu entwickeln

Com2uS produziert mehrere weltweit führende Handyspiele, erhofft sich aber durch eine Partnerschaft mit AppGallery einen weiteren Ausbau seines internationalen Marktes. Die mobile Spielindustrie hat in den letzten Jahren enormen Zuwachs verzeichnen können und COM2uS konnte auf dieser Erfolgswelle reiten. Ein Publikum aus über 160 Ländern erfreut sich bereits an der Auswahl an qualitativ hochwertigen Spielen. Auch weiterhin will Com2uS Schulter an Schulter mit talentierten Entwicklern und Marktforschern arbeiten, um seine Siegesserie fortzusetzen und den Gamern ein immer besseres Mobile-Gaming-Erlebnis zu bieten.

AppGallery - Weltweit in der Top 3 der App-Marktplätze

Auf AppGallery, dieser offenen und sicheren App-Distributionsplattform von Huawei, sind alle in Zusammenarbeit mit Huawei entwickelten Anwendungen sowie Tausende anderer hochwertiger Apps verfügbar. AppGallery ist einer der drei führenden App-Marktplätze weltweit und verbindet monatlich mehr als 490 Millionen aktive Nutzer in über 170 Ländern und Regionen mit dem intelligenten und innovativen Ökosystem von Huawei.

AppGallery bietet den Benutzern eine größere Auswahl und bessere Optionen zum Auffinden von Apps, mit Tausenden von Apps in 18 Kategorien, darunter Nachrichten, soziale Medien, Unterhaltung und mehr.

Weitere Informationen finden Sie unter https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/ .

