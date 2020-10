RPG de fantasia renomado, o Summoners War, é lançado com nova jogabilidade e recursos na AppGallery

A Sky Arena convida os Evocadores a retornar à batalha em nome da coleta dos preciosos Cristais de Mana, um recurso vital dentro do jogo, ao lado de mais de 1.000 tipos diferentes de monstros esperando para serem convocados. As equipes vencedoras precisam considerar sua abordagem tática para montar com sucesso a equipe de monstros mais poderosa e competir pela vitória.

Com2uS - Expandindo seu mercado global para desenvolver experiências de jogos mais populares mundialmente

A Com2uS é o local de vários jogos móveis líderes mundiais, mas está procurando expandir ainda mais seu mercado global por meio de parceria com a AppGallery. Espelhando o progresso recente do próprio setor de jogos móveis, a Com2uS oferece uma seleção de jogos de alta qualidade para seu já grande público em mais de 160 países. Dando continuidade à colaboração com desenvolvedores e pesquisadores de mercado talentosos, a Com2uS espera manter sua sequência de vitórias e oferecer aos consumidores uma experiência de jogo móvel cada vez mais competitiva.

AppGallery - um dos três principais mercados de aplicativos globalmente

Todos os aplicativos desenvolvidos em colaboração com a Huawei, junto com milhares de outros aplicativos de qualidade, estão disponíveis na plataforma de distribuição de aplicativos aberta e segura da Huawei, a AppGallery. Um dos três principais mercados de aplicativos globalmente, a AppGallery conecta mensalmente mais de 490 milhões de usuários ativos em mais de 170 países e regiões ao ecossistema inovador e inteligente da Huawei.

A AppGallery oferece aos usuários mais ofertas e melhores opções de descoberta de aplicativos, com milhares de aplicativos em 18 categorias, incluindo notícias, mídia social, entretenimento e muito mais.

