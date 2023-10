Le centre de test des systèmes TrinaTracker accrédité par le CNAS

CHANGZHOU, Chine, 20 octobre 2023 /PRNewswire/ -- TrinaTracker, un fournisseur de solutions de traqueurs solaires intelligents de premier plan, a reçu un certificat d'accréditation du CNAS (China National Accreditation Service) pour son centre de test des systèmes de traqueurs situé à Changzhou, en Chine.

L'accréditation a été accordée après que le CNAS a inspecté et évalué en profondeur les systèmes et équipements de test du centre, et l'équipe de test de TrinaTracker a été chaudement félicitée pour ses niveaux élevés de compétence dans la conduite des tests. Le centre de test des traqueurs de l'entreprise couvre de nombreux domaines, notamment les aspects électriques, mécaniques et structurels. C'est l'un des centres de test les plus avancés dans les capacités de test de traqueur solaire.

Comptant dans le système de reconnaissance multilatérale d'accréditation internationale, les résultats des tests du CNAS sont reconnus dans plus de 100 pays et par des organisations telles que l'International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) et l'Asia-Pacific Accreditation Cooperation (APAC).

Le centre de test de systèmes TrinaTracker, créé en 2021, couvre des domaines tels que la fonctionnalité, les performances, le niveau de protection, la résistance environnementale et la résistance à la corrosion. Il effectue également des tests de structure d'acier avec des disciplines en résistance structurelle, mécanique et de fatigue. Le centre a également été accrédité de la qualification TMP Witness Test Lab de TÜV Süd .

« L'accréditation du CNAS est la preuve d'un soutien technique fiable pour la conception et le développement de produits de suivi. TrinaTracker continuera d'améliorer ses tests en termes de capacités électriques, mécaniques et structurelles pour fournir un soutien aux produits de suivi de haute qualité », a déclaré Quan Peng, responsable du centre.

À propos de TrinaTracker :

TrinaTracker est l'un des principaux fournisseurs de solutions de traqueurs solaires intelligents de Trina Solar Co., Ltd. (SHA: 688599). L'entreprise se spécialise dans le développement, la fabrication, la conception, l'installation et la maintenance de traqueurs solaires. Avec 19 ans d'expérience dans les activités de traqueurs, elle est la seule marque possédant des centres de recherche et développement et d'ingénierie en Europe et en Asie pour les modules et les traqueurs. La marque a trois gammes de produits principales, Vanguard 1P, Vanguard 2P et Agile, et un système de contrôle de traqueurs solaires intelligents, y compris l'algorithme SuperTrack. En outre, il a été vérifié que la plate-forme Trina Smart Cloud augmente efficacement la production d'énergie des centrales solaires.

TrinaTracker dispose de plusieurs centres d'opérations (Chine, APAC, Europe, Amérique latine, Amérique du Nord, etc.) dans le monde entier pour fournir des solutions et des services à l'échelle internationale.

Jusqu'à fin 2022, TrinaTracker a livré des traqueurs 9 GW et plus dans le monde, dans le cadre de plus de 300 projets dans plus de 40 pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2250504/Pic_EN.jpg

SOURCE TrinaTracker