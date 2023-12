Le champion de NBA Nikola Jokić signe un contrat pour une paire de chaussures signature avec la marque de chaussures de sport 361°

NEW YORK, 25 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Après une victoire en championnat de NBA et un début de saison réussi, la superstar des Nuggets de Denver, Nikola Jokić, a officiellement signé un contrat avec la marque de chaussures de sport 361° et deviendra ambassadeur mondial de la marque.

Nikola Jokić has officially signed a signature shoe deal with performance footwear brand 361° and will assume the role of Global Brand Ambassador.

Nikola Jokić est né et a grandi à Sombor, en Serbie. Il a été sélectionné en 41e position au classement général au second tour par les Nuggets de Denver en 2014. Avec une sélection considérée comme le plus grand coup de maître de l'histoire, Jokić est devenu une star et l'un des meilleurs joueurs de la NBA. Après avoir été élu deux fois MVP de la saison régulière, avoir remporté un championnat de NBA puis avoir été élu MVP des finales, Jokić fait aujourd'hui son entrée dans le milieu des chaussures signature avec 361°.

361° a été fondée en 2003 et s'appuie sur la mentalité « Un degré de plus » selon laquelle le bien-être est plus qu'une simple activité physique, c'est un mode de vie qui enrichit. 361° a commencé par fabriquer des chaussures de course, puis a élargi son catalogue aux vêtements de sport et aux chaussures de basket-ball. Avec une distribution et des bureaux sur presque tous les continents, les produits 361° sont présents dans plus de 6 000 magasins dans le monde.

« Je suis très heureux de rejoindre l'équipe 361°. En tant que fan de leur travail et de leur engagement en faveur de la performance, je pense que ce partenariat correspond parfaitement à mes valeurs. Je suis ravi de faire partie de la famille 361° et de contribuer à leur mission de promouvoir le bien-être et le sport à travers le monde. Le travail que nous avons accompli sur ma première paire de chaussures a été incroyable jusqu'à présent, et je suis impatient de la partager avec tout le monde très bientôt », a déclaré Nikola Jokić concernant son nouveau partenariat avec 361°.

Nikola Jokić lancera sa première paire de chaussures de basket-ball signature avec 361° très prochainement. D'ici là, Jokić portera le modèle Big 3 Future High sur le terrain, la dernière paire de chaussures de basket de 361°. Le modèle Big 3 Future High restera une exclusivité réservée au joueur Nikola Jokić, mais une version basse sera disponible pour le public en quantités très limitées à travers l'Europe à partir de début janvier.

À PROPOS DE 361°

Pour plus d'informations, consultez : www.361europe.com