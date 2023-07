Le China National Silk Museum inaugure sa dernière exposition, « Convergence des civilisations : Dunhuang sur la Route de la soie »

L'exposition présente 171 objets merveilleux liés à l'ancienne ville de Dunhuang

HANGZHOU, Chine, 13 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le China National Silk Museum (Musée national chinois de la soie) a donné le coup d'envoi de la quatrième semaine annuelle de la Route de la soie le 12 juillet 2023 en annonçant le thème de cette année, « Les routes de la soie : de longues routes, des objectifs communs ». Le point fort de cet événement est l'exposition sur le thème de la Route de la soie, « Convergence des civilisations : Dunhuang sur la route de la soie », qui présente 171 objets merveilleux liés à l'ancienne ville de Dunhuang.

The exhibition gallery

Divisée en quatre sections – la politique, l'économie et le commerce à Dunhuang sous l'Antiquité ; la société et la vie à Dunhuang sous l'Antiquité ; l'amitié millénaire entre Dunhuang et la province du Zhejiang ; et les grottes et les arts muraux à Dunhuang – l'exposition met en valeur le passé glorieux de l'ancienne ville de Dunhuang le long des routes de la soie sous divers angles, notamment politiques, militaires, économiques, commerciaux, culturels, entre autres.

Située à l'extrémité ouest du corridor du Hexi, Dunhuang était le carrefour de la Route de la Soie et la porte des régions occidentales depuis l'empereur Wu de la dynastie Han. On pouvait y voir des scènes animées d'émissaires et de marchands se bousculant les uns les autres. À terre et sur les nombreux navires faisant escale dans les ports, le concept diplomatique chinois de paix et de coopération, d'ouverture et d'inclusion, d'apprentissage mutuel et d'avantages réciproques était vivement interprété.

La reconstitution de la grotte 285 des grottes de Mogao dans la galerie du musée constitue un autre point fort de l'exposition de Dunhuang. Riche en éléments artistiques et religieux, la grotte 285 décrit non seulement le bouddhisme, mais aussi le taoïsme ainsi que le brahmanisme en Inde, dépeignant avec éclat la convergence des arts religieux orientaux et occidentaux.

En plus de l'exposition de Dunhuang, la semaine de la Route de la soie de cette année proposera également une série de conférences sur les histoires de Dunhuang, un jeu de coloriage sur la Route de la soie, une exposition de peinture sur les routes de la soie vues par les plus jeunes, et bien d'autres choses encore. En outre, le symposium sur la soie et les routes de la soie réunira des directeurs de musée et des chercheurs de France, de Thaïlande, d'Ouzbékistan, d'Espagne, d'Italie, de Hongrie et de Chine, qui ont été invités à échanger leurs idées et leurs expériences sur les thèmes des nouvelles tendances en matière de conservation des musées et de Dunhuang et des routes de la soie. Lancé parallèlement au symposium, le forum des conservateurs organisera des visites sur place dans différents musées thématiques à Hangzhou et à Ningbo, ce qui permettra aux participants d'étudier les expositions qui ont été largement couronnées de succès et de mener des échanges spécialisés avec les conservateurs.

