Le classement des programmes éducatifs réalisé par BE OPEN passé en revu par les professionnels de l'industrie créative

Le classement est l'une des composantes de l'initiative Inside the Academy de BE OPEN, et a été conçu pour un certain nombre d'auditoires et d'objectifs : pour les futurs étudiants afin de les aider à choisir la meilleure formation, pour les universitaires afin de leur fournir une image précise des succès et des manières d'améliorer leurs offres et pour les employeurs

Les résultats qui ressortent de l'approche et de la méthodologie de BE OPEN se sont avérés très précieux pour le grand bénéfice de toutes les parties impliquées, avec pour preuve le fait que le système de classement a été extrêmement apprécié par des universitaires et des employés à travers le monde entier comme une contribution utile, opportune et importante :

« Le travail effectué par la fondation Be Open attire l'attention et peut générer une attitude positive dans l'utilisation de la connaissance créée par diverses institutions éducatives dans le domaine du design. Il est important de comprendre que plus le nombre de critères et de points de vue utilisés lorsqu'il s'agit d'examiner des programmes éducatifs est élevé , plus la compréhension qu'ont les étudiants des opportunités qui s'offrent à eux est large et leur permet également d'engager davantage la discussion avec les autres parties prenantes ».

Eija SALMI, secrétaire général de l'association Cumulus

Il est important de comprendre que plus le nombre de critères et de points de vue utilisés lorsqu'il s'agit d'examiner des programmes éducatifs est élevé, « En tant que directrice de la création et membre du conseil d'administration de la Dutch Designers Association, j'apprécie le travail réalisé par la fondation Be Open. Pour ce qui est de l'architecture, des arts et du design, je trouve que le classement donne un aperçu clair de la qualité des programmes éducatifs des universités européennes ».

Rene TONEMAN, directeur de la création chez SILO Agency, membre du conseil d'administration de l'association des designers néerlandais BNO

« Le classement complet des meilleurs programmes éducatifs dans les domaines du design, de l'architecture et des arts mené par la fondation Be Open, sera d'une immense valeur pour les futurs étudiants, les employeurs, les législateurs, autrement dit pour toute personne portant un intérêt particulier à ces professions ».

Kitty DE JONG, consultante en affaires et membre du conseil d'administration du Bureau of European Design Associations (BEDA - bureau des associations européennes de design)

« La classification de Be Open est un outil qui permet d'encadrer la nature chaotique de la formation en design et qui offre une nouvelle compréhension précise des opportunités offertes aux jeunes générations s'intéressant à ce type de parcours ».

Térence COTON, concepteur de produits et architecte

SOURCE BE OPEN Foundation