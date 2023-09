Le CMO de l'agence mondiale d'expérience de marque Spiro™ parle de l'avenir de l'industrie et du lien entre les marques et leurs clients dans une nouvelle campagne

LAS VEGAS, 6 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Après une année bien remplie sur le marché, Spiro (sp-eye-roh) présente une nouvelle vision dans sa dernière campagne, « Experience Brand Gravity™, Bonding Brand & Customer » (« Experience Brand Gravity™, le lien entre la marque et le client » en français). Cette campagne est axée sur des expériences et des événements de marque à fort impact capables de cimenter les liens entre les marques et leurs clients, parties prenantes et fans les plus importants.

Experience Brand Gravity™, the uniquely Spiro™ bond between your brand & customer.

La préférence du client – l'élément le plus inconstant de la performance prédictive d'une marque – est largement influencée par les expériences qu'un client retire d'une marque après avoir interagi avec elle. Cela fait des événements et des expériences de marque de puissantes opportunités pour les marques de créer des relations à long terme avec leur public. Cela positionne également le secteur comme un facilitateur de ces relations à long terme, qui devient ainsi un élément inestimable de la matrice stratégique d'une marque. Mais, il ne suffit pas d'orchestrer un événement mémorable pour apporter une valeur stratégique aux marques et, en fin de compte, utiliser les liens ainsi créés pour faire avancer les entreprises.

« La valeur que nous offrons à nos clients ne se limite pas à la création et à l'exécution d'événements », affirme Carley Faircloth, Global CMO de Spiro, dans une tribune publiée dans The Drum. « Nous pouvons concevoir des expériences pour influencer et maintenir la préférence des clients envers leur marque... L'exécution est un enjeu de taille... c'est là que notre industrie peut placer la barre plus haut ».

Dans le cas de Spiro, l'agence utilise sa vision fondamentale « Core Four », sa stratégie de communication omnicanale CCXD™, son objectif quantifiable, mesurable et exploitable T•RO™ et son G.R.A.V.I.T.Y. Index™ pour établir, entretenir et démontrer la valeur de ces liens profonds entre les marques et les consommateurs. Spiro est à l'écoute des besoins de ses clients et s'efforce de comprendre les moteurs, les comportements et les motivations d'engagement de leur public afin de concevoir des expériences qui lient à jamais la marque et le client.

« Historiquement, les agences du secteur du marketing expérientiel mettaient l'accent sur l'expérience tout en négligeant de mettre l'accent sur la marque », déclare Faircloth. « Ce que nos clients recherchent aujourd'hui, ce n'est pas seulement un "fournisseur", mais un partenaire commercial stratégique qui peut les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux tout en offrant des expériences qui placent leurs marques en priorité dans le cœur et l'esprit de leurs publics les plus importants ».

Pour en savoir plus sur la vision de Spiro concernant l'avenir de l'industrie et sur la façon dont une agence de bout en bout peut assurer la gravitation de la marque en liant la marque et le client, cliquez ici . Pour découvrir les nouvelles expériences spectaculaires que Spiro a créées pour ses clients, consultez ThisIsSpiro.com .

À propos de Spiro :

Faites l'expérience de la gravité : Spiro™ (sp-eye-roh), une agence mondiale spécialisée dans l'expérience de marque qui fournit de nouvelles solutions spectaculaires et de la valeur à ses clients par le biais d'expériences de marque et d'événements qui lient la marque et le client. Nous sommes un partenaire à l'écoute des exigences de votre entreprise et des besoins et des comportements de votre public. Travaillant avec certaines des marques les plus reconnues au monde, les spécialistes de la stratégie, créateurs, innovateurs, constructeurs, spécialistes du marketing et spécialistes internes de Spiro travaillent avec vous pour atteindre les objectifs de votre marque et unir vos publics, où qu'ils soient. Nous concevons des expériences qui positionnent la marque de nos clients comme une priorité dans le cœur et l'esprit de leur public pour toujours, en faisant basculer et en maintenant la préférence des clients vers leur marque grâce à des solutions créatives stratégiques et à des solutions numériques avancées. Pour en savoir plus, visitez ThisIsSpiro.com .

