Le comité du prix Sunhak pour la paix accepte les candidatures pour la 5e édition du prix Sunhak pour la paix

- Les nominations peuvent être soumises jusqu'au 31 juillet 2021

SEOUL, Corée du Sud, 12 mai 2021 /PRNewswire/ -- Le prix Sunhak pour la paix honore des personnes ou des organisations distinguées qui ont contribué de manière significative à la paix et au bien-être des générations futures. En particulier, le comité prend en compte trois domaines fondamentaux de réalisation dans l'évaluation des candidats : développement humain durable, résolution des conflits et conservation écologique. Les lauréats du prix Sunhak sont sélectionnés deux fois par an par un comité international et reçoivent une récompense d'un montant de 1 000 000 $.