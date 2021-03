Le compositeur hollywoodien Mark Chait entame son périple « Searching for Music along Poetry Road » au Zhejiang

HANGZHOU, Chine, 27 mars 2021 /PRNewswire/ -- Le compositeur hollywoodien Mark Chait entame son périple « Searching for Music along Poetry Road » dans la province du Zhejiang. Cette année, Mark Chait composera une symphonie inspirée des paysages culturels des quatre « routes de la poésie ». Au moment de sa diffusion, des musiciens du monde entier collaboreront à son interprétation en ligne.

Le projet « Searching for Music along Poetry Road », qui a été élaboré par le ministère provincial de la Culture et du Tourisme, devrait s'étendre sur près d'un an. Au cours de cette période, Mark Chait parcourra les quatre « routes de la poésie » pour acquérir des connaissances sur les riches cultures de Shangshan (vieille de 10 000 à 8 400 ans), de Kuahuqiao (vieille de 8 000 à 7 000 ans), d'Hemudu (vieille de 7 000 à 6 000 ans) et de Liangzhu (vieille de 5 300 à 4 300 ans). Il fera l'expérience de patrimoines culturels intangibles comme les opéras Yue et du Sud, le céladon et le thé, et il écoutera le son des vagues sur le Lac de l'Ouest, ainsi que celui des rivières Qiantang et Nanxi. L'inspiration recueillie tout au long de ce parcours sera résumée dans une symphonie intitulée « Picturesque Zhejiang ». Un documentaire du même nom, « Searching for Music along Poetry Road », fera le récit du périple de Mark Chait à la recherche de son inspiration.

Lauréat du prestigieux prix Emmy et trois fois gagnant du prix Telly, Mark Chait est l'auteur de nombreuses compositions reconnues dans le monde entier. Le succès The Power of One, chanson-titre du film Pokemon 2000 de Warner Bros, a figuré pendant huit semaines au palmarès Billboard. On s'attend à ce que sa composition combine des sonorités occidentales et chinoises.

La pandémie de COVID-19 a entraîné le déclin de la communication directe entre les pays. Cependant, selon Xu Peng, directeur adjoint du ministère provincial de la Culture et du Tourisme du Zhejiang, la musique peut être considérée comme une langue sans frontières qui fait fi des restrictions géographiques actuelles. Cette composition permettra à un plus grand nombre de personnes d'en apprendre davantage sur la Chine et le Zhejiang, et d'en faire leur prochaine destination de voyage.

Le produit de la pensée de Mark Chait, tiré de ses voyages, prendra la forme d'une symphonie inspirée du Zhejiang, qui sera ensuite présentée au monde entier. À cette étape, il interprétera la symphonie dans la salle la plus importante du Zhejiang. Des musiciens célèbres seront invités à participer à la prestation dans des salles de spectacle en Europe, en Amérique du Nord, en Asie de l'Est et en Australie, proposant un événement musical international en ligne qui fera découvrir au monde entier la composition « Picturesque Zhejiang ».

SOURCE Zhejiang People's Broadcasting Station Music FM; Zhejiang Provincial Department of Culture and Tourism