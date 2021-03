O compositor de trilhas de cinema de Hollywood Mark Chait começa a jornada "em busca da música ao longo da estrada da poesia" em Zhejiang

HANGZHOU, China, 26 de março de 2021 /PRNewswire/ -- O compositor de trilhas de cinema de Hollywood Mark Chait embarcará na jornada "em busca da música ao longo da estrada da poesia" em Zhejiang. Este ano, Chait irá compor uma sinfonia com base nas paisagens culturais das quatro "estradas de poesia". Assim que a música for lançada, músicos de todo o mundo colaborarão em sua apresentação on-line.

O projeto "Em busca da música ao longo da estrada da poesia" foi desenvolvido pelo departamento de cultura e turismo da província de Zhejiang e deve durar quase um ano. Durante esse período, Chait viajará pelas quatro "estradas de poesia", para aprender sobre as profundas culturas Shangshan (10000-8400 anos), Kuahuqiao (8000-7000 anos), Hemudu(7000-6000 anos) e Liangzhu (5300-4300 anos). Ele experimentará aspectos culturais intangíveis como as óperas do sul e Yue, o celadon e o chá, além de ouvir o som das ondas no lago Oeste, e também os rios Qiantang e Nanxi. A inspiração reunida ao longo da jornada será representada em uma sinfonia intitulada "Picturesque Zhejiang" (em português, "Pitoresca Zhejiang"). Um documentário com o mesmo nome, Em busca da música ao longo da estrada da poesia, registrará o caminho de Chait em busca de inspiração.

Vencedor do prestigioso Emmy Award e três prêmios Telly Award, Chait criou muitas composições de renome mundial. The Power of One, música título do filme Pokemon 2000 da Warner Bros, esteve listada na parada da Billboard por oito semanas. Cheio de expectativas para criar uma música que combina elementos ocidentais e chineses.

A COVID-19 interrompeu a comunicação presencial entre países. No entanto, de acordo com Xu Peng, diretor adjunto do departamento de cultura e turismo da província de Zhejiang, a música pode ser considerada uma língua que não conhece fronteiras e foi além de todas as restrições geográficas existentes. Esta composição ajudará mais pessoas a aprender sobre a China e Zhejiang, o que pode torná-la seu próximo destino de viagem.

O produto dos pensamentos de Chait adquiridos com suas viagens aparece na forma de uma sinfonia especificamente para Zhejiang, que será apresentada ao mundo. Nessa fase, Chait apresentará a obra no principal local de espetáculos de Zhejiang. Músicos famosos serão convidados a colaborar na apresentação em locais da Europa, América do Norte, Ásia Oriental e Austrália, criando um evento internacional de música on-line para mostrar a Pitoresca Zhejiang para o resto do mundo.

FONTE Zhejiang People's Broadcasting Station Music FM; Zhejiang Provincial Department of Culture and Tourism

SOURCE Zhejiang People's Broadcasting Station Music FM; Zhejiang Provincial Department of Culture and Tourism