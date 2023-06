Le concours de design axé sur les ODD de BE OPEN à la World Climate Industry EXPO 2023

LONDRES, 15 juin 2023 /PRNewswire/ -- La WCE s'est déroulée fin mai au BEXCO à Busan, et a constitué le terrain idéal pour présenter les entreprises coréennes et internationales impliquées dans le secteur du climat et de l'énergie, aux côtés de représentants de gouvernements et d'organisations internationales et de professionnels universitaires participant au programme axé sur les ODD de BE OPEN, et en particulier au concours de design étudiant Better Energy by Design, qui se déroule actuellement autour de l'ODD 7 des Nations Unies : Une énergie abordable et propre

BE OPEN Director Gennady Terebkov at the WCE

La WCE a duré trois jours, avec pour thème « Dépasser la crise climatique pour aller vers la prospérité durable ». Consacré au climat et à l'énergie, cet événement de grande envergure était étroitement lié au thème de l'Exposition universelle de Busan 2030 : « Transformer notre monde, naviguer vers un avenir meilleur ».

L'exposition a été organisée et animée par des organismes gouvernementaux clés, notamment les ministères du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie, des Affaires étrangères, de l'Infrastructure et des Transports, de la Science et des TIC, le ministère de l'Environnement et d'autres. Le Premier ministre coréen Han Duck-soo, le maire de Busan Park Heong-joon, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Corée Chey Tae-won, le professeur émérite de l'Université de Californie à Berkeley Richard A. Muller et le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) Fatih Birol, ont assisté à la WCE.

Le WCE Business Summit s'est efforcé de favoriser le dialogue autour des stratégies d'expansion des activités vertes au sein des principales entreprises et organisations internationales. Puis des séances consacrées à l'énergie bas carbone ont permis d'examiner comment les sociétés peuvent contribuer à un avenir durable. Plus de 500 entreprises coréennes et mondiales participantes ont présenté des technologies et des produits de pointe liés à l'industrie climatique, y compris des solutions d'énergie propre et d'efficacité énergétique.

Tous ces aspects de la production et de la consommation d'énergie durable sont devenus des sujets pour les propositions des étudiants participants au concours Better Energy by Design en cours, développé par BE OPEN pour encourager la création de solutions innovantes par des créatifs plus jeunes, pour un avenir plus prospère et durable. Le concours était ouvert aux étudiants, aux diplômés et aux jeunes professionnels spécialisés dans les domaines de l'art, du design, de l'architecture et des médias au niveau mondial.

Le jury international finalise actuellement l'évaluation des candidatures au concours et les lauréats seront bientôt annoncés. Cinq personnes et équipes créatives recevront des prix (allant de 2 000 à 5 000 euros) et auront l'occasion de participer à un événement majeur lié aux ODD.

L'objectif du programme est de sensibiliser aux ODD et de contribuer à leur réalisation en reconnaissant et en promouvant les meilleures idées qui incarnent et font progresser leurs principes et leurs objectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2097700/BE_OPEN_Gennady_Terebkov.jpg

