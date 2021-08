Le constructeur allemand de véhicules électriques, Next.e.GO, conclut avec succès une ronde de financement de série C de 57 millions de dollars

AACHEN, Allemagne, 26 août 2021 /PRNewswire/ -- Next.e.GO Mobile SE, la société allemande de fabrication de véhicules électriques produisant des véhicules électriques urbains abordables, adaptés et durables, basés sur ses technologies innovantes et sa micro-usine unique, a annoncé aujourd'hui que son actionnaire majoritaire, nd Industrial Investments B.V., qui fait partie de la société internationale d'investissement privé nd Group B.V., a conclu avec succès un cycle de financement par actions de série C de 57 millions de dollars pour la société.