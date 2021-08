Fabricante alemã de veículos elétricos Next.e.GO fecha com sucesso rodada de financiamento da Série C de 57 milhões de dólares

AACHEN, Alemanha, 26 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Next.e.GO Mobile SE, fabricante alemã de veículos elétricos que produz veículos elétricos urbanos acessíveis, construídos para fins específicos e sustentáveis com base em suas tecnologias inovadoras e em sua microfábrica única, anunciou hoje que seu acionista majoritário, a nd Industrial Investments B.V., parte da empresa internacional de private equity nd Group B.V., fechou com sucesso uma rodada de financiamento de capital da Série C no valor de 57 milhões de dólares para a empresa.