Le contenu numérique thaïlandais est de plus en plus reconnu dans le monde entier

BANGKOK, 9 août 2022 /PRNewswire/ -- Le jeu vidéo d'aventure et d'horreur « Home Sweet Home », sorti pour la première fois en 2017, est un succès international et continue à faire vivre des expériences stimulantes et terrifiantes aux joueurs dans sa troisième saison en 2021. La série animée pour enfants « Océan d'amour », qui présente une amitié entre une baleine, une raie, un hippocampe et un requin, est diffusée sur Netflix. « Girl From Nowhere », une série à suspense qui a connu un succès international et dont la deuxième saison est arrivée en tête des classements Netflix en Thaïlande, au Vietnam et aux Philippines, et s'est classée dans le top 10 au Brésil.

Ces trois œuvres à succès ont un point commun : elles sont le fruit de la créativité thaïlandaise, un pays qui s'impose de plus en plus sur le marché international du contenu numérique en plein essor.

Le gouvernement thaïlandais a fait du contenu numérique l'un des secteurs à promouvoir et a exprimé son intention de devenir un centre de contenu numérique au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). Le marché thaïlandais du contenu numérique est actuellement évalué à 2 milliards de dollars américains, les jeux vidéo représentant la plus grande part avec 1,46 milliard de dollars.

Le pays est depuis longtemps reconnu pour les compétences de ses créateurs de contenu numérique et est devenu un important fournisseur de services d'externalisation pour les projets internationaux. La compétitivité de l'industrie thaïlandaise du contenu numérique repose sur les compétences, la discipline et l'esprit de service de ses artistes numériques, sur sa rentabilité, ainsi que sur la richesse de la créativité et de la sagesse culturelle qui font la réputation du pays.

Le jeu vidéo « Home Sweet Home » a été créé par le développeur thaïlandais Yggdrazil Group. Il présente des éléments d'horreur tirés du folklore thaïlandais. Sa force réside dans sa référence à la culture, aux mythes et aux croyances de la Thaïlande, a expliqué un critique de jeux vidéo à COGconnected. Le jeu est disponible en neuf langues, dont l'anglais, l'allemand, le chinois et le japonais.

Alors que l'industrie du jeu se développe plus rapidement, l'industrie de l'animation thaïlandaise est plus ancienne et plus ancrée dans le patrimoine culturel local. Les personnages d'animation thaïlandais reflètent souvent la culture thaïlandaise par la richesse de leurs couleurs et leur nature joyeuse. Le premier long métrage d'animation 3D thaïlandais, « Khan Khluay » (intitulé « The Blue Elephant » aux États-Unis), produit par Kantana Studio, est sorti en 2006 et a été un véritable succès, ce qui a attiré l'attention du monde entier sur la Thaïlande en tant que lieu de production d'animations de grande qualité. La dernière production de The Monk Studio, « Océan d'amour », est la première série Netflix Kids de Thaïlande, qui atteint ainsi son objectif de présenter au monde entier un contenu original conçu et produit par des talents thaïlandais.

Au cours de la dernière décennie, les séries thaïlandaises ont été diffusées dans d'autres pays asiatiques et ailleurs, en partie grâce à l'essor des plateformes de streaming. Certaines séries thaïlandaises ont rencontré un grand succès à l'étranger, notamment « Love Destiny » et "My Husband in Law ». La deuxième saison de « Girl from Nowhere » a remporté le prix de la meilleure série télévisée asiatique lors des Asia Contents Awards de Busan en 2021.

Selon les critiques, la popularité des séries thaïlandaises devrait continuer à augmenter à l'avenir, grâce à des personnages, des intrigues et des lieux attrayants, ainsi qu'à leur reflet de la culture locale.

