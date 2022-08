El contenido digital tailandés es cada vez más reconocido en todo el mundo

BANGKOK, 9 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- "Home Sweet Home", un videojuego de aventuras de terror lanzado por primera vez en 2017, es un éxito global y sigue ofreciendo experiencias desafiantes y petrificadoras a los jugadores en su temporada 3 en 2021. "Sea of Love", una animación para niños que cuenta una historia de amistad entre una ballena, una mantarraya, un caballito de mar y un tiburón, se está transmitiendo en Netflix."Girl From Nowhere", una serie de misterio y suspenso que se convirtió en un éxito a nivel mundial con su segunda temporada en las carteleras de Netflix en Tailandia, Vietnam y Filipinas, y que se ubica entre las 10 mejores de Brasil.

Estos tres títulos exitosos tienen algo en común: son los productos creativos locales de Tailandia, un país que hace sentir cada vez más su presencia en el floreciente mercado global de contenido digital.

El gobierno tailandés está apuntando al contenido digital como una de las industrias a promocionar y expresó su intención de convertirse en un centro de contenido digital en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El mercado de contenido digital tailandés actualmente está valorizado en USD 2.000 millones, y los videojuegos ostentan la mayor cuota con USD 1.460 millones.

El país ha sido reconocido durante mucho tiempo por las habilidades de sus creadores de contenido digital y se ha convertido en un importante proveedor de servicios de subcontratación para proyectos internacionales. La competitividad clave de la industria de contenido digital tailandesa radica en las habilidades, la disciplina y la actitud centrada en el servicio de sus artistas digitales, en su rentabilidad, así como en la fecunda creatividad y sabiduría cultural por la que es conocido el país.

El videojuego "Home Sweet Home" fue creado por el desarrollador tailandés Yggdrazil Group, con elementos de terror creados a partir del folclore tailandés. Su fortaleza radica en su base en la cultura, mitos y creencias de Tailandia, afirmó un crítico del juego en COGconnected. El juego está disponible en nueve idiomas, entre ellos inglés, alemán, chino y japonés.

Si bien la industria de los videojuegos está creciendo a un ritmo más rápido, la de la animación tailandesa tiene una historia más larga y está más arraigada en el patrimonio cultural local. Los personajes animados tailandeses a menudo reflejan "densidad" a través de los colores vivos y la naturaleza alegre. El primer largometraje animado 3D tailandés "Khan Khluay" (conocido como "El elefante azul" en los Estados Unidos), producido por Kantana Studio, se lanzó en 2006 y se convirtió en un éxito de taquilla, lo que ha atraído la atención internacional hacia Tailandia como una base de producción de animación de alta calidad. El último logro de The Monk Studio, "Sea of Love", es la primera serie tailandesa para niños en Netflix, que cumple su objetivo de presentar contenido original diseñado y producido por talentos tailandeses para el mundo.

Las series tailandesas en la última década han llegado a otros países asiáticos y más allá, en parte debido al auge de las plataformas de streaming. Los dramas tailandeses que se convirtieron en éxitos en otros países incluyen Love Destiny y My Husband in Law. La temporada 2 de "Girl of Nowhere" ganó el premio a la mejor serie de televisión asiática en los Asia Content Awards de Busan en 2021.

Los críticos esperan que la popularidad de las series tailandesas siga aumentando en el futuro, gracias a sus personajes interesantes, las historias, los lugares y su reflejo de la cultura local.

