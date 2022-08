Conteúdo digital tailandês ganhando reconhecimento crescente em todo o mundo

BANGKOK, 9 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- "Home Sweet Home", um game de aventura de terror lançado pela primeira vez em 2017, é um sucesso global e continua a oferecer experiências desafiadoras e aterrorizantes aos jogadores em sua terceira temporada em 2021. "Sea of Love", um filme de animação infantil que conta uma história de amizade entre uma baleia, uma raia, um cavalo marinho e um tubarão, está sendo transmitido na Netflix. A série de suspense de mistério "Girl From Nowhere" se tornou um sucesso mundial, com sua segunda temporada entre as séries mais assistidas da Netflix na Tailândia, no Vietnã e nas Filipinas e entre as dez de maior sucesso no Brasil.

Esses três títulos de sucesso têm algo em comum: são os produtos criativos nacionais da Tailândia, um país que, cada vez mais, faz com que sua presença seja sentida no crescente mercado global de conteúdos digitais.

O governo tailandês aponta o setor de conteúdos digitais como um dos setores a serem promovidos e expressou sua intenção de se tornar um centro de conteúdo digital na ASEAN. O mercado de conteúdos digitais da Tailândia é avaliado atualmente em USD 2 bilhões, e os games representam a maior participação, com USD 1,46 bilhão.

O país é reconhecido, há muito tempo, pelas habilidades de seus criadores de conteúdo digital e se tornou um grande provedor de serviços terceirizados para projetos internacionais. O principal diferencial competitivo do setor de conteúdos digitais tailandês está nas habilidades, disciplina e mentalidade voltada para serviços de seus artistas digitais, em sua relação custo-benefício, bem como a rica criatividade e sabedoria cultural pelas quais o país é conhecido.

O game "Home Sweet Home" foi criado pelo desenvolvedor tailandês Yggdrazil Group, com elementos de terror extraídos do folclore tailandês. Seu ponto forte está em sua base na cultura, mitos e crenças tailandeses, conforme afirmou um crítico de jogos na COGconnected. O jogo está disponível em nove idiomas, incluindo inglês, alemão, chinês e japonês.

Embora o setor de games esteja crescendo em um ritmo mais rápido, o setor de animação tailandês tem uma história mais longa e está mais enraizado no patrimônio cultural local. Os personagens de animação tailandeses muitas vezes refletem o jeito tailandês de ser por meio da riqueza de cores e da natureza alegre. O primeiro filme de animação em 3D tailandês "Khan Khluay" (conhecido como The Blue Elephant nos Estados Unidos), produzido pelo Kantana Studio, foi lançado em 2006 e se tornou um sucesso de bilheteria, o que chamou a atenção internacional para a Tailândia como uma base de produção de animação de alta qualidade. A mais recente conquista do Monk Studio, "Sea of Love", é a primeira série da Tailândia na Netflix Kids, cumprindo seu objetivo de apresentar conteúdos originais criados e produzidos por talentos tailandeses para o mundo.

Na última década, as séries tailandesas se expandiram para outros países asiáticos e além, em parte devido ao aumento das plataformas de streaming. Entre os dramas tailandeses que se tornaram sucessos em outros países estão Love Destination e My Husband in Law. A segunda temporada de "Girl From Nowhere" ganhou o prêmio de melhor série de TV asiática no Asia Content Awards da Busan em 2021.

Os críticos esperam que a popularidade das séries tailandesas continue aumentando no futuro, graças a personagens, histórias e locais interessantes e a seu reflexo da cultura local.

FONTE DITP

