Le Costa Rica réunit les leaders des marques pays lors du pré-forum CIMAP 2026, mettant en avant le leadership mondial en matière de durabilité

Des délégations de 11 pays se réunissent à San José pour renforcer les stratégies de marque nationales axées sur la durabilité et la compétitivité.

Le Costa Rica partage un modèle de développement qui allie croissance économique et leadership environnemental reconnu au niveau international.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le Costa Rica a réaffirmé sa position de référence mondiale en matière de durabilité en accueillant le Pré-Forum 2026 du Conseil ibéro-américain des marques pays (CIMAP), une plateforme stratégique qui a réuni des dirigeants de marques pays de toute l'Amérique latine pour échanger des expériences, des bonnes pratiques et des perspectives sur le positionnement international.

Costa Rica hosts CIMAP 2026 Pre-Forum

Aux côtés d'essential COSTA RICA, des délégations de l'Équateur, du Paraguay, du Chili, de l'Argentine, de la Colombie, du Salvador, du Guatemala, du Panama, de l'Uruguay et du Venezuela ont participé à l'événement, renforçant ainsi le rôle du Costa Rica en tant que centre régional pour l'avancement des programmes intégrant la réputation, la durabilité et le développement économique.

Tout au long des sessions du pré-Forum, le Costa Rica a partagé son modèle de développement, mondialement reconnu pour placer la durabilité au cœur de sa proposition de valeur. Aujourd'hui, plus de 98,6 % de l'électricité du pays est produite à partir de sources renouvelables. Le Costa Rica a réussi à inverser la tendance à la déforestation, devenant ainsi le premier pays tropical à le faire, alors que plus de 57 % de son territoire sont couverts de forêts et que plus de 25 % sont protégés par des programmes de conservation.

Parallèlement, le pays poursuit sa croissance économique tout en respectant ses engagements en matière d'environnement. En 2025, les exportations totales ont augmenté de 11 %, tandis que les flux d'investissements directs étrangers (IDE) ont dépassé les 5 milliards de dollars.

« Au Costa Rica, le développement durable n'est pas un attribut isolé, c'est une façon de faire des affaires. Le développement durable dicte notre façon de produire, d'innover et de traiter notre environnement. Des plateformes comme le CIMAP sont essentielles, non seulement pour partager ces expériences, mais aussi pour apprendre des autres pays et continuer à évoluer en tant que région en construisant des marques pays plus authentiques, compétitives et alignées sur les défis mondiaux », a déclaré Adriana Acosta, directrice de essential COSTA RICA.

Sous le concept « Costa Rica : La durabilité dans toutes ses nuances », Acosta a présenté la vision globale du pays en matière de durabilité, en soulignant comment cette approche débouche sur des actions concrètes qui relient le secteur productif, les institutions et la société.

Cette vision se reflète également dans la gestion de la marque pays, essential COSTA RICA, une plateforme qui rassemble les secteurs public et privé autour de valeurs communes telles que la durabilité, l'innovation, l'excellence, le progrès social et le lien avec le Costa Rica. Aujourd'hui, plus de 780 entreprises appartiennent à sa communauté de licenciés, intégrant ces principes dans leurs activités et renforçant leur compétitivité sur les marchés internationaux.

En dehors des discussions techniques, l'ordre du jour comprenait des expériences immersives qui ont permis aux délégations d'explorer le développement culturel, historique et urbain du Costa Rica en visitant des lieux emblématiques tels que le Théâtre national du Costa Rica et d'autres sites culturels clés.

La délégation internationale a également visité la région Pacifique du Costa Rica, où elle a participé à des initiatives de développement durable, renforçant la proposition de valeur du pays grâce à une expérience intégrée qui relie la nature, la productivité et le bien-être.

Les délégués ont souligné la pertinence du forum. Mariana Cabrera, représentant la marque pays de l'Uruguay, a fait remarquer que ce type de rencontres permet de faire avancer les programmes régionaux et de renforcer la coopération entre les pays, tandis que Víctor Palma, représentant la marque pays du Chili, a souligné la valeur de l'échange de connaissances et du positionnement international collaboratif.

Le fait d'accueillir le pré-forum du CIMAP renforce le rôle du Costa Rica en tant qu'acteur clé dans l'élaboration d'un programme régional qui associe la durabilité, la réputation et la compétitivité, en positionnant les marques pays comme des outils stratégiques pour stimuler le développement économique et social dans toute l'Amérique latine.



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