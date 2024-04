Le deuxième Conseil sur l'IA générative dans le domaine des sciences de la vie élargit sa perspective mondiale

Après une première conférence réussie aux États-Unis en février, les principales organisations pharmaceutiques mondiales et les spécialistes de l'IA se réuniront en Suisse le 15 mai pour favoriser l'adoption de technologies de nouvelle génération qui transforment la R&D en sciences de la vie.

Les sessions exclusives du Conseil ont lieu tous les trimestres dans les principales régions du monde.

BOSTON, 11 avril 2024 /PRNewswire/ -- ArisGlobal , une entreprise technologique innovante dans le domaine des sciences de la vie et créatrice de LifeSphere®, a annoncé aujourd'hui les détails du deuxième Conseil sur l'IA générative dans le domaine des sciences de la vie. La rencontre européenne, qui aura lieu le 15 mai à Neuchâtel, en Suisse, fait suite à une session inaugurale du Conseil de grande intensité à Princeton, dans le New Jersey, en février.

Une douzaine d'organisations se joindront à la session européenne, notamment des représentants de sociétés pharmaceutiques internationales et des partenaires clés en matière de technologie et de données, Microsoft et OMNY Health.

La réunion européenne se concentrera sur des thèmes clés tels que :

les cas d'utilisation prioritaires d'IA générative visant à résoudre les problèmes critiques dans le traitement des cas et les flux de travail des affaires réglementaires ;

les discussions et rétroactions sur les caractéristiques et les fonctionnalités récemment lancées de LifeSphere NavaX GenAI ;

l'IA responsable, l'IA multimodale, les opérations de machine learning (MLOps), les données et la sécurité.

Aman Wasan, PDG d'ArisGlobal, a déclaré : « Après une première session incroyable aux États-Unis, cette première assemblée européenne du Conseil sur l'IA générative dans le domaine des sciences de la vie approfondira les applications pratiques de l'IA générative. Notre équipe et les membres du Conseil sont encouragés à poursuivre un dialogue ouvert sur les défis, les approches et la maturité liés à l'adoption des fonctionnalités de l'IA générative et des LLM. Le partenariat avec les plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales et les meilleurs technologues en IA pour déployer rapidement de nouvelles solutions qui transforment les opérations commerciales critiques dans les sciences de la vie est un travail profondément significatif pour nous tous chez ArisGlobal. »

Le Conseil mondial de l'IA générative est un groupe de pairs exclusif dont la mission est de définir et de façonner l'utilisation ciblée de l'innovation en matière d'intelligence artificielle et de machine learning (IA/ML) de nouvelle génération, en particulier sous la forme de l'IA générative (GenAI), tout au long du cycle de vie de la recherche et du développement (R&D) dans le domaine des sciences de la vie. Les membres du Conseil, nommés sur invitation seulement, se réunissent tous les trimestres dans les principales régions du monde.

