Le Dino géant de Bigo fait sa première tournée en France

Avec le grand succès de sa récente tournée au Royaume-Uni, le Dino géant passe par l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, la France et l'Espagne pour sa tournée européenne inaugurale.

PARIS, 23 sept. 2022 /PRNewswire/ -- Bigo Live, l'une des plateformes de diffusion en direct à la croissance la plus rapide au monde, avec plus de 400 millions d'utilisateurs dans plus de 150 pays, est fière de présenter la tournée européenne de sa mascotte bien-aimée, Dino. Le coup d'envoi de la tournée a été donné à Liège 4030 Chênee, Belgique, le 24 septembre de 18h00 à 21h00 (CEST), avec une fête extravagante d'une nuit qui mettra en vedette des diffuseurs et des performances de premier plan, des DJ sets et de la musique en direct, ainsi que des prix à gagner.

BIGO Giant Dino in Germany

Comme lors de sa récente tournée en Allemagne, le Dino géant sera également présent sur le site, avec une hauteur de 16,4 pieds et une largeur de 8,2 pieds dans ce lieu emblématique. Les célèbres diffuseurs français et belges Doris404 et Lisou22 pourront partager et diffuser leur présence à l'événement. Les passants pourront également gagner des récompenses en participant à la série de jeux et de quiz de l'événement.

Contrairement aux vidéos préenregistrées, le livestreaming permet aux utilisateurs de partager des vidéos en temps réel et sans montage. Le livestreaming offre aux utilisateurs la possibilité de devenir des créateurs, en les connectant à leur public souhaité, ainsi qu'à d'autres créateurs et influenceurs dans leur espace particulier. Avec une augmentation significative du nombre de locaux adoptant le livestreaming au cours des dernières années, Bigo Live a été l'une des principales plateformes qui a facilité cette hausse. Pour commémorer cette croissance, l'événement Dino tour a été mis en direct pour symboliser le rapprochement entre le monde numérique et le monde physique.

"Le projet du dinosaure géant est un hommage à la culture ouverte et inclusive de BIGO Live. Nous sommes ravis d'amener BIGO Giant Dino en France. Cette année, nous avons été témoins d'une croissance remarquable sur la plateforme alors que de plus en plus de fans français découvraient les avantages du livestreaming, nous voulions donc partager nos remerciements et redonner aux diffuseurs et à leurs communautés avec une campagne qui amplifie leur véritable connexion et leur talent en dehors de l'espace numérique ", a déclaré Ying Feng, vice-président de BIGO.

La tournée mondiale de BIGO Giant Dino s'inscrit dans le cadre des efforts continus de Bigo Live pour diversifier ses offres et s'engager auprès de ses utilisateurs et de la communauté au sens large. Après le grand succès de sa première apparition à Londres, le Dino géant BIGO se rendra ensuite aux Pays-Bas et en Espagne en octobre, dans le but de répandre la positivité et la joie dans les communautés mondiales.

Pour plus d'informations sur Bigo Live ou l'événement, suivez Bigo Live sur Instagram et téléchargez le Bigo Live.

À propos de Bigo Live

Bigo Live est l'une des communautés sociales de diffusion en direct à la croissance la plus rapide au monde, où les utilisateurs diffusent en temps réel pour partager des moments de vie, montrer leurs talents et interagir avec des personnes du monde entier. Bigo Live compte environ 400 millions d'utilisateurs dans plus de 150 pays et est actuellement le leader du marché du streaming en direct. Lancé en mars 2016, Bigo Live est détenu par Bigo Technology, qui est basé à Singapour.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1884458/BIGO_Giant_Dino_Germany.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1555270/Bigo_Live_Logo.jpg

SOURCE Bigo Live