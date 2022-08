Riesen-Dino von Bigo tourt zum ersten Mal durch Europa

Nach dem großen Erfolg seiner jüngsten Tour durch das Vereinigte Königreich wird der Riesen-Dino auf seiner ersten Europatour durch Deutschland, Italien, die Niederlande, Frankreich und Spanien reisen.

BERLIN, 26. August 2022 /PRNewswire/ -- Bigo Live, eine der weltweit am schnellsten wachsenden Live-Streaming-Plattformen mit über 400 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern, ist stolz darauf, die Tour seines geliebten Maskottchens Dino in Europa zu präsentieren. Die Tour beginnt in der Freiheit 15, 12555 Berlin / Köpenick, Deutschland, mit einer Extravaganza-Party am 28. August von 18:00-21:00 Uhr (MESZ), die eine Nacht lang Top-Broadcaster und Performances, Live-DJ-Sets und Musik sowie Preisverleihungen bietet.

BIGO Giant Dino in Germany

Ähnlich wie bei seiner jüngsten Tour im Vereinigten Königreich wird der Riesen-Dino auch an diesem ikonischen Ort zu sehen sein, da er 5 Meter hoch und 2,5 Meter breit ist. Die Gäste können ihre Teilnahme an der Veranstaltung mit anderen teilen und übertragen. Außerdem können sich die Teilnehmer durch die Beteiligung an einer Reihe von Spielen und Quizzen Belohnungen verdienen.

Im Gegensatz zu vorab aufgezeichneten Videos können Nutzer beim Livestreaming ihre Videos in Echtzeit und unbearbeitet teilen. Livestreaming bietet den Nutzern die Möglichkeit, selbst zum Schöpfer zu werden und sich mit dem gewünschten Publikum sowie mit anderen Schöpfern und Influencern in ihrem jeweiligen Bereich zu verbinden. In den letzten Jahren haben sich immer mehr Menschen für Livestreaming entschieden. Dazu hat auch Bigo Live als eine der wichtigsten Plattformen beigetragen. Um dieses Wachstum zu feiern, wurde das Dino-Tour-Event ins Leben gerufen - es soll die Verbindung zwischen der digitalen und der physischen Welt symbolisieren.

Das Riesen-Dino-Projekt ist eine Hommage an die offene und allumfassende Kultur von BIGO Live. Wir haben in diesem Jahr ein bemerkenswertes Wachstum auf der Plattform erlebt, da immer mehr deutsche Fans die Vorteile von Livestreaming entdeckt haben. Deshalb wollten wir unseren Dank mit den Sendern und ihren Communities teilen und ihnen mit einer Kampagne etwas zurückgeben, die ihre wahre Verbindung und ihr Talent außerhalb des digitalen Raums hervorhebt.

Die Veranstaltung markiert auch den Start der ersten Out-of-Home-Kampagne in Berlin, an der neben anderen Influencern auch die bekannten Broadcaster Crazyphil und Xlucie beteiligt sind. Die Einführung wird den ganzen August 2022 über in Berlin stattfinden.

Für weitere Informationen über Bigo Live oder die Veranstaltung folgen Sie Bigo Live auf Instagram. Sie können auch Bigo Live herunterladen.

Informationen zu Bigo Live

Bigo Live ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden sozialen Livestreaming-Communitys, in der Nutzer in Echtzeit senden, um Lebensmomente zu teilen, ihre Talente zu präsentieren und mit Menschen aus aller Welt zu interagieren. Bigo Live hat rund 400 Millionen Nutzer in über 150 Ländern und ist derzeit Marktführer in der Livestreaming-Branche. Bigo Live wurde im März 2016 gegründet und ist im Besitz von Bigo Technology mit Sitz in Singapur.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1884458/BIGO_Giant_Dino_Germany.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1555270/Bigo_Live_Logo.jpg

SOURCE Bigo Live