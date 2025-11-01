Le Dr Pei-Zen Chang nommé nouveau président de l'ITRI

TAIPEI, 2 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'Institut de recherche sur les technologies industrielles (ITRI) a annoncé la nomination du Dr Pei-Zen Chang en tant que nouveau président.

Dans son discours inaugural, M. Chang a souligné que l'innovation reste la force motrice de la croissance industrielle de Taïwan. Il a souligné que, dans un contexte de changements mondiaux et de progrès technologiques rapides, l'ITRI continuera d'être le groupe de réflexion le plus fiable du gouvernement et le partenaire technologique le plus fiable de l'industrie.

Dr. Pei-Zen Chang assumes office as ITRI President.

Le Dr Chang a souligné trois priorités essentielles pour l'avenir de l'ITRI : renforcer les talents grâce à une collaboration interinstitutionnelle et interdisciplinaire pour faire progresser les technologies de pointe ; accélérer la transformation industrielle dans les secteurs traditionnels et de haute technologie ; et renforcer l'engagement international pour relier Taïwan à des partenaires mondiaux et promouvoir le leadership de la nation en matière d'innovation à l'échelle planétaire.

M. Chang est titulaire d'un doctorat en mécanique théorique et appliquée de l'université de Cornell et d'une licence en génie civil de l'université nationale de Taïwan (NTU). Expert reconnu en matière de politique technologique et de gestion de la R&D, il a occupé plusieurs postes de direction de premier plan, notamment celui de secrétaire exécutif adjoint du groupe de la science et de la technologie d'Executive Yuan, de président de l'Association des nanotechnologies et des microsystèmes, de secrétaire général de la NTU, de vice-président exécutif de l'ITRI et de doyen de la D-School à la NTU. Ses recherches portent sur les systèmes mécatroniques, la détection industrielle et les technologies numériques.

À propos de l'ITRI

L'Institut de recherche sur les technologies industrielles (ITRI) est l'une des principales institutions de R&D technologique au monde, dont l'objectif est d'innover pour offrir un meilleur avenir à la société. Fondé en 1973, l'ITRI a joué un rôle essentiel dans la transformation des industries taïwanaises à forte intensité de main-d'œuvre en industries axées sur l'innovation. Pour répondre aux besoins du marché et aux tendances mondiales, il a lancé sa stratégie technologique et sa feuille de route 2035 qui se concentre sur le développement de l'innovation dans les domaines de la vie intelligente, de la santé de qualité, de l'environnement durable et de la société résiliente.

Au fil des ans, l'ITRI s'est consacré à l'incubation de jeunes entreprises et de spinoffs, y compris des noms bien connus comme UMC et TSMC. En plus de son siège à Taïwan, l'ITRI possède des succursales aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon et en Thaïlande, dans le but d'étendre son champ d'action en matière de R&D et de promouvoir la coopération internationale à travers le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web : https://www.itri.org/eng.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2809272/photo_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2589669/ITRI_Logo.jpg