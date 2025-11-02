Dr. Pei-Zen Chang Jadi Sosok Baru yang Menjabat President, ITRI

Dr. Chang juga memaparkan tiga prioritas utama ITRI ke depan, yaitu: memberdayakan SDM melalui kolaborasi lintaslembaga dan disiplin ilmu guna mendorong perkembangan teknologi mutakhir; akselerasi transformasi industri di sektor-sektor teknologi mutakhir dan konvensional; serta mempererat kerja sama internasional untuk menghubungkan Taiwan dengan mitra-mitra global dan memperkuat posisi Taiwan sebagai pemimpin inovasi di dunia.

Dr. Chang meraih gelar Ph.D. dalam bidang Theoretical and Applied Mechanics dari Cornell University, serta gelar Sarjana Teknik Sipil dari National Taiwan University (NTU). Ia dikenal sebagai pakar terkemuka dalam kebijakan teknologi, serta manajemen penelitian & pengembangan (R&D). Sebelumnya, ia pernah menjabat berbagai posisi penting, termasuk Deputy Executive Secretary Science and Technology Group, Executive Yuan, Chairman, Nanotechnology and Micro System Association, Sekretaris Jenderal NTU, Executive Vice President, ITRI, serta Dekan D-School @ NTU. Ia meminati riset sistem mekatronika, sensor industri, dan teknologi digital.

Tentang ITRI

Industrial Technology Research Institute (ITRI) merupakan salah satu lembaga riset dan pengembangan teknologi terkemuka di dunia yang berkomitmen menghadirkan inovasi untuk masa depan yang lebih baik. Berdiri pada 1973, ITRI berperan penting mengubah industri Taiwan yang sebelumnya berbasis pada tenaga kerja menjadi berorientasi pada inovasi. Untuk menjawab kebutuhan pasar dan tren global, ITRI meluncurkan Strategi dan Peta Jalan Teknologi 2035 tentang pengembangan inovasi di empat bidang utama: Gaya Hidup Cerdas, Kesehatan Bermutu, Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, serta Masyarakat yang Berdaya tahan.

Selama bertahun-tahun, ITRI telah ikut melahirkan berbagai usaha rintisan dan perusahaan independen (spinoff) ternama seperti UMC dan TSMC. Selain kantor pusat di Taiwan, ITRI juga memiliki kantor cabang di Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang, dan Thailand untuk memperluas jangkauan riset serta memperkuat kerja sama internasional di seluruh dunia. Informasi selengkapnya: https://www.itri.org/eng.

