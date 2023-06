Le FII INSTITUTE organisera son premier sommet FII PRIORITY Asia à Hong Kong les 7 et 8 décembre 2023

RIYAD, Arabie Saoudite, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le Future Investment Initiative Institute ( FII Institute ) organisera la première édition du FII PRIORITY Asia à Hong Kong les 7 et 8 décembre prochain.

Ce sommet réunira de nombreuses personnalités internationales du monde économique, politique financier, et académique pour débattre des grandes priorités de nos sociétés dans le contexte social, économique et géopolitique actuel en prenant en compte des perpétuelles mutations.

FII Institute set to hold FII PRIORITY Asia Summit in Hong Kong in December 2023

Ce sommet unique, axé sur des données factuelles, vise à créer une feuille de route claire et précise pour permettre aux dirigeants de relever les défis les plus urgents.

FII PRIORITY a été conçu comme une plateforme régionale permettant de comprendre les besoins, les aspirations et les attentes de l'humanité. Cette plateforme est un appel à l'action grâce à des solutions novatrices qui auront été identifiées lors de ces débats.

Richard Attias, Chief Executive Officer, du FII INSTITUTE, déclare : « FII PRIORITY est organisé pour nous permettre d'avoir un regard nouveau sur les principales préoccupations de notre humanité . Ce sommet se concentre sur les mesures que nous pouvons prendre pour répondre à ces préoccupations et sur la manière de redéfinir les modèles d'entreprise et les systemes économiques afin de créer des sociétés prospères et épanouies. FII Priority fait écho à notre conférence phare annuelle FII qui se déroule chaque année à Riyadh fin octobre. ».

Il ajoute : « Dans le cadre de la vision du FII INSTITUTE, qui consiste à avoir un impact positif et durable sur l'humanité, notre priorité est de veiller à ce que la voix de chacun soit entendue. C'est pourquoi nous sommes déterminés à organiser ce dialogue mondial sur tous les continents, afin que ceux qui détiennent un pouvoir de décision puissent être connectés au reste de l'humanité. »

Concernant la première édition du FII PRIORITY Asia à Hong Kong après le succès des précédents sommets FII PRIORITY a New York et Miami, Paul Chan, Secrétaire aux Finances du gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République Populaire de Chine, déclare : « Hong Kong se réjouit d'être la première destination en Asie à accueillir le sommet FII PRIORITY. Cela démontre sa position unique de pont entre la Chine, l'Asie et le reste du monde. Ce sommet sera également l'opportunité de renforcer nos liens avec nos partenaires et homologues du monde entier ».

Il ajoute : « Le sommet sera une plateforme importante pour réunir les leaders du monde politique, des affaires, universitaires ainsi que des experts reconnus qui pourront ainsi échanger leurs vues sur les tendances actuelles et les sujets à l'ordre du jour. Je suis certain que ce sommet rencontrera un immense succès et comptera de nombreuses retombées positives. »

Laura M Cha, Présidente du HKEX (Hong Kong Exchange and Clearing Markets) déclare : « HKEX est ravi de s'associer à FII INSTITUTE ainsi qu'au gouvernement de la RASHK (ville de Hong Kong) pour accueillir cette première édition du FII PRIORITY Asie en décembre 2023. Ce nouveau sommet majeur s'inscrit pleinement dans l'engagement de HKEX de promouvoir la connectivité entre les marchés, les économies et les sociétés, en favorisant un monde où la collaboration et l'innovation peuvent aider à trouver des solutions aux défis mondiaux. Nous sommes impatients d'accueillir les grands experts et dirigeants de ce monde à Hong Kong et de construire un avenir commun et durable pour nous tous ».

À propos de FII (Future Investment Initiative) INSTITUTE

FII INSTITUTE est une fondation internationale à but non lucratif dont la mission est d'œuvrer pour avoir un impact positif et durable sur l'Humanite.

Le FII INSTITUTE encourage les grands esprits du monde à transformer leurs idées en solutions concrètes notamment dans quatre domaines critiques : L'intelligence artificielle & la robotique, l'éducation, la santé et le développement durable.

La fondation est organisée autour de trois piliers que constituent le laboratoire d'idées THINK, la plateforme de sommets XCHANGE et le bras d'investissements ACT .

