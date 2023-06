Instituto FII deve realizar FII PRIORITY Asia Summit em Hong Kong em dezembro de 2023

RIADE, Arábia Saudita, 20 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- O Future Investment Initiative (FII) Institute sediará seu FII PRIORITY Asia Summit em Hong Kong nos dias 7 e 8 de dezembro de 2023. A cúpula reunirá uma ampla variedade de palestrantes, membros e convidados especiais de renome mundial para discutir as maiores prioridades para cada segmento da sociedade no atual clima social, econômico e geopolítico em constante evolução.

FII Institute set to hold FII PRIORITY Asia Summit in Hong Kong in December 2023

A cúpula única e movida por dados, que receberá líderes, formuladores de políticas, CEOs, estudantes, voluntários, acadêmicos, investidores e muito mais, visa criar um roteiro para o mundo enfrentar seus desafios mais urgentes.

O FII PRIORITY foi concebido como uma plataforma regional para entender as necessidades, desejos e expectativas da humanidade - e, em seguida, envolver-se em discussões e debates com o objetivo de estimular ações e soluções pioneiras. Com base no relatório global PRIORITY do FII Institute, que fez pesquisa com cidadãos de todo o mundo, o objetivo é capacitar líderes e tomadores de decisão por meio de informações e diálogo, à medida que abordam as principais prioridades para vários segmentos da sociedade.

Richard Attias, CEO do FII Institute disse, "FII PRIORITY tem como objetivo abrir nossos olhos para as principais preocupações da humanidade - uma ferramenta de valor inestimável nas mãos daqueles capazes fazer mudanças. Esta cúpula se concentra em quais ações podemos tomar para lidar com essas preocupações e como redesenhar modelos de negócios e economias para abrir caminho para vidas mais prósperas e satisfatórias. Ele ecoa nossa principal conferência anual do FII." Ele acrescentou: "Como parte da visão do FII Institute de causar um impacto duradouro e positivo sobre a humanidade, nossa prioridade é garantir que as vozes de todos sejam ouvidas, e é por isso que estamos determinados a manter esse diálogo global em todos os continentes, para que os que estiverem no poder possam ouvir e se conectar a toda a humanidade".

Realizado pela primeira vez em Hong Kong após o sucesso da FII PRIORITY Summits anterior, o FII Institute está empolgado em levar sua plataforma inovadora para a Ásia.

Paul Chan, Secretário de Finanças do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong da República Popular da China disse: "Eu dou as boas-vindas à decisão do FII Institute de sediar o primeiro FII PRIORITY Asia Summit em Hong Kong. Isso demonstra a posição e o papel único de Hong Kong em conectar a China continental, a Ásia e o mundo, e aprofundará ainda mais nossos laços com parceiros e contrapartes em todo o mundo, especialmente com aqueles do Oriente Médio".

Ele acrescentou: "A cúpula será uma plataforma importante para reunir líderes políticos e empresariais globais, acadêmicos e especialistas, a fim de trocar ideias sobre tendências mundiais e questões atuais. Acredito que a Summit será um grande sucesso com resultados frutíferos".

Laura M Cha, Presidente da HKEX, disse: "A HKEX tem o prazer de fazer parceria com o FII Institute e com o governo do HKSAR para levar a FII PRIORITY para a Ásia em dezembro de 2023. Esta nova e grande cúpula está totalmente alinhada ao compromisso da HKEX de impulsionar a conectividade em mercados, economias e sociedades, promovendo um mundo onde a colaboração e a inovação podem ajudar a encontrar soluções para os desafios globais. Será com muita satisfação que receberemos especialistas e líderes de Hong Kong para construir um futuro compartilhado e sustentável para todos nós".

Sobre o FII Institute

THE FUTURE INVESTMENT INITIATIVE (FII) INSTITUTE é uma fundação global sem fins lucrativos, movida por dados, com um braço de investimento e uma agenda: impactar a humanidade. Globais e inclusivos, promovemos mentes brilhantes de todo o mundo e transformamos ideias em soluções reais em quatro áreas críticas: inteligência artificial (IA) e robótica, educação, saúde e sustentabilidade.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2105279/FII_Institute.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1811613/FII_Institute_Logo.jpg

FONTE Future Investment Initiative Institute

SOURCE Future Investment Initiative Institute