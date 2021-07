Le film « Black Widow » de Marvel Studios sera présenté dans le cadre d'une immersion visuelle avec une projection à 270 degrés de la technologie ScreenX

Découvrez également le film dans le format 4DX multisensoriel de CJ 4DPLEX

LOS ANGELES, 9 juillet 2021 /PRNewswire/ -- CJ 4DPLEX, le premier producteur mondial de formats de films et de technologies cinématographiques haut de gamme, ainsi que The Walt Disney Company, ont annoncé aujourd'hui que le film d'action épique des Marvel Studios, « Black Widow », sortira avec la technologie ScreenX, le premier système de multiprojection au monde qui offre une expérience de visionnage de film panoramique à 270 degrés.

« Black Widow » sort aujourd'hui sur plus de 359 écrans ScreenX dans le monde et sur plus de 63 écrans en Amérique du Nord avec Regal Cinemas, Cineplex, B&B Theatres, Cinepolis et CGV Cinemas.

« Black Widow » en ScreenX étendra des séquences spécialement sélectionnées du film sur les murs latéraux gauche et droit de la salle, entourant les spectateurs d'une imagerie qui remplit naturellement leur vision périphérique. CJ 4DPLEX a travaillé en étroite collaboration avec Disney, Marvel Studios et les réalisateurs pour assurer une présentation de la plus haute qualité du film et a sélectionné des scènes clés et des images exclusives pour la version ScreenX. La technologie ScreenX vous entraîne dans l'histoire sur l'écran principal et vous immerge dans un décor de réalité virtuelle avec une résolution de qualité cinéma.

« Black Widow » sera également disponible dans une expérience multisensorielle innovante 4DX sur plus de 773 écrans dans le monde et plus de 49 écrans en Amérique du Nord avec Regal Cinemas, Cineplex, Cinepolis, Marcus Theatres et CGV Cinemas. Le film 4DX comprendra plus de 20 effets de mouvement et d'environnement différents qui renforceront l'action et rapprocheront le public de l'histoire à l'écran.

« Le plaisir d'aller au cinéma est de retour avec "Black Widow", et CJ 4DPLEX crée deux façons uniques et étonnantes pour les fans de vivre ce film en salle », a déclaré Don Savant, PDG de CJ 4DPLEX America. « Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec les équipes de Disney et de Marvel Studios pour partager ce blockbuster épique sur grand écran, et nous sommes impatients d'accueillir les fans dans nos salles pour la sortie mondiale du film dans notre format immersif ScreenX et notre expérience 4DX multisensorielle », a déclaré Jongryul Kim, PDG de CJ 4DPLEX.

Les collaborations passées entre CJ 4DPLEX et The Walt Disney Company comprennent les sorties mondiales réussies de « Black Panther » et « Captain Marvel » de Marvel Studios, ainsi que « Mulan » de Disney, dans les formats ScreenX et 4DX.

À propos de « BLACK WIDOW »

Dans le thriller d'espionnage plein d'action « Black Widow » de Marvel Studios, Natasha Romanoff, alias Black Widow, affronte les parties les plus sombres de son passé lorsqu'une dangereuse conspiration liée à sa vie d'avant se met en place. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son passé d'espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant qu'elle ne devienne une Avenger. Scarlett Johansson reprend son rôle de Natasha/Black Widow, Florence Pugh joue le rôle de Yelena, David Harbour incarne Alexei/Red Guardian, et Rachel Weisz est Melina. Réalisé par Cate Shortland et produit par Kevin Feige, « Black Widow », le premier film de la phase quatre du Marvel Cinematic Universe, sort aujourd'hui dans les salles américaines.

À propos de CJ 4DPLEX

CJ 4DPLEX est une société leader dans le domaine de la technologie cinématographique de nouvelle génération, dont le siège social se trouve à Séoul et qui possède des bureaux internationaux à Los Angeles et à Pékin. L'entreprise a créé des technologies cinématographiques innovantes pour les cinémas du monde entier, notamment ScreenX, 4DX et 4DX Screen, qui permettent aux consommateurs de découvrir des films de façon inédite.

CJ 4DPLEX fait partie du conglomérat CJ Group, qui comprend également les grands noms du divertissement que sont CJ CGV, cinquième chaîne de cinémas au monde, et CJ ENM (CJ Entertainment & Media), qui a produit le film « Parasite », récompensé par un Academy Award®, un Golden Globe® et un SAG Award. CJ 4DPLEX a été nommée entreprise la plus innovante de 2017 et 2019 dans le domaine des événements en direct par Fast Company, et la technologie a été récompensée par une médaille d'argent aux Edison Awards dans la catégorie médias et communications visuelles - divertissement en 2015 et 2018.

ScreenX est la première technologie multiprojection au monde offrant un champ de vision immersif de 270 degrés. En étendant l'image au-delà du cadre et sur les murs du cinéma, ScreenX place le public directement au centre de l'histoire, créant ainsi une expérience visuelle immersive sans équivalent. À ce jour, il existe plus de 359 auditoriums ScreenX dans le monde, dans 36 pays.

4DX offre aux cinéphiles une expérience cinématographique multisensorielle, leur permettant de se connecter aux films par le biais du mouvement, des vibrations, de l'eau, du vent, de la neige, des éclairs, des odeurs et d'autres effets spéciaux qui complètent les images à l'écran. Chaque auditorium 4DX comprend des sièges à mouvement synchronisés avec plus de 21 effets différents et optimisés par une équipe de monteurs qualifiés. À ce jour, il existe plus de 773 auditoriums 4DX dans le monde, répartis dans plus de 67 pays.

4DXScreen est une puissante combinaison de nos technologies de cinéma immersif haut de gamme ScreenX et 4DX dans un seul auditorium, créant une expérience inédite pour les cinéphiles. À ce jour, 36 4DXScreens sont installés dans le monde.

