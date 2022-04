LE FILM « MORBIUS » DE SONY PICTURES EST PROJETÉ DANS DES SALLES SCREENX PANORAMIQUES OFFRANT UNE IMMERSION VISUELLE À 270 DEGRÉS

Le film sera également projeté dans les salles 4DX multi-sensorielles de CJ 4DPLEX

HOLLYWOOD, Californie, 4 avril 2022 /PRNewswire/ -- CJ 4DPLEX , le premier producteur mondial de formats de films et de technologies cinématographiques haut de gamme, a annoncé aujourd'hui que le film « Morbius » de Sony Pictures Entertainment est désormais diffusé dans le ScreenX panoramique à 270 degrés et dans le 4DX multi-sensoriel.

ScreenX affiche des séquences de films spécialement sélectionnées sur les murs de gauche et de droite de la salle, entourant les spectateurs d'une imagerie exclusive qui remplit naturellement leur vision périphérique et les immerge dans l'histoire et l'action du film. CJ 4DPLEX a collaboré étroitement avec Sony Pictures pour assurer une présentation de la plus haute qualité du film et garantir une expérience de visionnage immersive et panoramique à 270 degrés qui ne peut être reproduite ailleurs. « Morbius » sera diffusé sur plus de 368 écrans ScreenX dans le monde et 67 écrans en Amérique du Nord avec Regal Cinemas, Cineplex, B&B, Cinepolis et CGV Cinemas.

4DX transcende l'expérience cinématographique traditionnelle en immergeant le public dans la technologie innovante du cinéma CJ 4DPLEX qui améliore les visuels à l'écran avec plus de 20 effets de mouvement et environnementaux uniques. « Morbius » sera sur plus de 772 écrans 4DX dans le monde et sur plus de 52 écrans en Amérique du Nord avec Regal Cinemas, Cineplex, B&B Theatres, Cinepolis et CGV Cinemas.

« Nous sommes ravis que le public découvre « Morbius » grâce à nos formats cinématographiques immersifs et haut de gamme, ScreenX et 4DX. Les fans du monde entier pourront découvrir le film dans les salles de cinéma d'une manière unique qui ne peut être reproduite nulle part ailleurs », a déclaré Don Savant, PDG de CJ 4DPLEX America.

« Sony Pictures a vraiment donné vie à une nouvelle légende de Marvel. Nous les remercions pour leur collaboration et leur contribution créative qui a permis de rendre les expériences ScreenX et 4DX uniques pour cette histoire palpitante d'antihéros », a déclaré Jongryul Kim, PDG de CJ 4DPLEX.

Les billets pour « Morbius » sont en vente dès maintenant et peuvent être achetés dans vos cinémas ScreenX et 4DX locaux.

À propos de « Morbius »

Jared Leto, lauréat de l'Oscar®, incarne l'antihéros énigmatique Michael Morbius, l'un des personnages les plus fascinants et les plus conflictuels de l'univers Marvel de Sony Pictures, qui débarque sur grand écran. Dangereusement atteint d'une maladie sanguine rare et déterminé à sauver les autres qui subissent le même sort, le Dr Morbius tente un coup désespéré. Si, au début, cela semble être un succès radical, une partie des ténèbres en lui se déchaîne. Le bien l'emportera-t-il sur le mal - ou Morbius succombera-t-il à ses nouvelles pulsions mystérieuses ?

Réalisé par Daniel Espinosa. Histoire et scénario par Matt Sazama & Burk Sharpless. Basé sur la bande dessinée Marvel Comics. Produit par Avi Arad, Matt Tolmach et Lucas Foster. Les producteurs exécutifs sont Jared Leto, Louise Rosner et Emma Ludbrook. Le film met en vedette Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal et Tyrese Gibson.

À propos de CJ 4DPLEX

CJ 4DPLEX est une société leader dans le domaine de la technologie cinématographique de nouvelle génération, dont le siège social se trouve à Séoul et qui possède des bureaux internationaux à Los Angeles et à Pékin. L'entreprise a créé des technologies cinématographiques innovantes pour les cinémas du monde entier, notamment ScreenX, 4DX et 4DX Screen, qui permettent aux consommateurs de découvrir des films d'une manière qui n'avait jamais été possible auparavant.

CJ 4DPLEX fait partie du conglomérat CJ Group, qui comprend également les grands noms du divertissement que sont CJ CGV, cinquième plus grande chaîne de cinémas au monde, et CJ ENM (CJ Entertainment & Media), qui a produit le film « Parasite », récompensé par un Academy Award®, un Golden Globe® et un SAG Award. CJ 4DPLEX a été nommée entreprise la plus innovante de 2017 et 2019 dans le domaine des événements en direct par Fast Company, et la technologie a été récompensée par une médaille d'argent aux Edison Awards dans la catégorie médias et communications visuelles - divertissement en 2015 et 2018.

ScreenX est la première technologie multiprojection au monde offrant un champ de vision immersif de 270 degrés. En élargissant l'image au-delà du cadre et sur les murs du théâtre, ScreenX vous entraîne dans l'histoire sur l'écran principal et vous immerge dans un décor de réalité virtuelle avec une résolution de qualité cinéma. À ce jour, il existe plus de 368 salles ScreenX dans le monde, dans 38 pays.

4DX offre aux cinéphiles une expérience cinématographique multisensorielle, leur permettant de se connecter aux films par le biais du mouvement, des vibrations, de l'eau, du vent, de la neige, des éclairs, des odeurs et d'autres effets spéciaux qui améliorent les éléments visuels à l'écran. Chaque salle 4DX comprend des sièges à mouvement synchronisés avec plus de 21 effets différents et optimisés par une équipe de monteurs qualifiés. À ce jour, il existe plus de 772 salles 4DX dans le monde, répartis dans plus de 69 pays.

4DXScreen est une combinaison puissante de nos technologies de cinéma immersif haut de gamme ScreenX et 4DX dans une seule salle, créant une expérience inédite pour les cinéphiles. À ce jour, 41 4DXScreens sont installés dans le monde.

