Le forum 2024 de la ville scientifique de Guangming s'est tenu à Shenzhen, dans le sud de la Chine

SHENZHEN, Chine, 10 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Rapport de People's Daily Online : Le forum 2024 de la ville scientifique de Guangming s'est ouvert le 5 décembre 2024 dans le quartier de Guangming à Shenzhen, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine.

Avec pour thème « Guangming : construire des rêves pour l'avenir », ce forum de deux jours vise à stimuler le développement de la cité scientifique de Guangming. Le forum comprend une cérémonie d'ouverture, une session plénière, sept forums parallèles et un événement d'échange.

Major infrastructure projects are inaugurated during the 2024 Guangming Science City Forum in the Guangming district of Shenzhen, south China's Guangdong Province. (Photo courtesy of the organizer of the forum)

La cérémonie d'ouverture du forum a été marquée par une session au cours de laquelle des réalisations et des politiques importantes ont été annoncées. Des installations scientifiques et techniques de premier plan, notamment pour la recherche en biologie synthétique, l'analyse et la simulation du cerveau, ont été officiellement inaugurées, dans le but de promouvoir efficacement le développement de disciplines clés dans la ville scientifique de Guangming et d'accélérer la transformation des résultats de la recherche scientifique.

Au cours du forum, un mécanisme interactif a été annoncé entre le parc de Shenzhen de la zone de coopération en matière d'innovation scientifique et technologique Hetao Shenzhen-Hong Kong et la ville scientifique de Guangming, démontrant ainsi l'engagement de Shenzhen à promouvoir la coopération entre les principales plateformes d'innovation.

Lors du forum, le gouvernement populaire du district de Guangming et l'université agricole de Chine du Sud ont signé un accord-cadre de collaboration pour le développement conjoint de l'Institut de recherche de l'université agricole de Chine du Sud à Shenzhen. L'Institut tirera parti du pouvoir de la science et de l'éducation et renforcera le soutien à l'innovation scientifique et technologique. Le Centre national d'innovation de l'industrie de la biofabrication a également été dévoilé lors du forum.

Par ailleurs, dans le cadre des travaux, les principaux projets d'infrastructure et instituts de recherche dans le domaine de la science et de la technologie ont invité des instituts de recherche, des entreprises de science et de technologie et des professionnels du monde entier à renforcer les échanges et la coopération au niveau international et à stimuler conjointement l'innovation. Des experts de renom ont pris la parole durant le forum.

Le forum est organisé par le gouvernement populaire de la municipalité de Shenzhen, avec le soutien du gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong (RASHK).

