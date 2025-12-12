People's Daily Online: le « Forum de la ville scientifique Guangming 2025 » s'est tenu à Shenzhen

SHENZHEN, China, 12 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Les 4 et 5 décembre, le « Forum de la ville scientifique Guangming 2025 » s'est tenu dans le district de Guangming de la ville de Shenzhen, dans la province du Guangdong (sud de la Chine). Les meilleurs scientifiques de l'industrie, les plus grands talents industriels et des décideurs politiques se sont réunis pour discuter des tendances technologiques de pointe et dévoiler une série de réalisations majeures en matière d'innovation scientifique et technologique.

Trial operation of the National Industrial Innovation Center for Biomanufacturing is launched at the Guangming Science City Forum 2025. (Photo provided to People's Daily Online)

A cette occasion, le Centre national d'innovation de l'industrie de la bio-fabrication a annoncé le début de ses opérations d'essai. La plateforme se concentre sur trois domaines majeurs : le développement vert et à faibles émissions de carbone, la bio-agriculture et la santé médicale, en établissant six plateformes, dont une plateforme de bio-fabrication automatisée et une plateforme de préparation de vecteurs et de contrôle qualité à grande échelle.

Lors du forum principal, plusieurs scientifiques de haut niveau et représentants d'entreprises nationaux et étrangers ont prononcé des discours d'ouverture, partageant des idées de pointe. Parallèlement, sept forums parallèles de haut niveau ont également eu lieu.

La Cité des sciences de Guangming est un élément clé de la zone de lancement pilote du centre scientifique national complet de la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao. Il accélère la collecte de ressources mondiales d'innovation haut de gamme, avec une disposition ciblée d'installations scientifiques majeures, deux universités de recherche de haut niveau, deux laboratoires provinciaux et onze instituts de recherche du Guangdong. Plus de 3 000 talents de haut niveau ont été attirés et elle a été classée consécutivement parmi les 100 meilleures villes scientifiques de Chine pendant trois ans, progressant rapidement pour devenir une ville scientifique de classe mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2844340/Guangming_Science_City_Forum_2025_held_in_S_China_s_Shenzhen.jpg