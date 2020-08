Le Forum international pour une seule Corée étudie les perspectives d'une réunification dans un contexte de pandémie mondiale, de bouleversements sociaux et de réalignements géopolitiques

C'est dans ses termes que Dr Moon s'est exprimé au Forum international pour une seule Corée (Forum on One Korea), une conférence mondiale en ligne ayant rassemblé des leaders de la société civile de part et d'autre de la Corée pour marquer le 75e anniversaire de la libération du pays de la domination coloniale japonaise à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dr Moon est le fondateur et président de Global Peace Foundation, un des coparrains de la conférence.

Le fondateur de la Heritage Foundation aux États-Unis, Dr Edwin Feulner, a déclaré que la Corée se trouvait aujourd'hui à un tournant. « Plus que jamais, les universitaires et experts politiques, confrontés à l'échec des efforts passés, considèrent l'unification de la Corée comme la voie à suivre », a-t-il déclaré.

En créditant le bestseller national de Dr Moon, Korean Dream (Le rêve coréen), un livre qui insiste sur les valeurs et la culture partagées du peuple coréen, Dr Feulner a déclaré qu'il était temps de déplacer la cause de l'unification hors de la sphère gouvernementale pour obtenir l'appui du peuple coréen tout entier.

Dans Korean Dream, Dr Moon appelle à faire revivre les principes fondateurs de la Corée en instituant une éthique capable de combler le fossé entre les conservateurs et les progressistes en Corée du Sud et, en fin de compte, entre le Nord et le Sud.

En tant que nouvelle nation issue d'une division, une Corée unifiée « devrait être enracinée dans une base solide de principes spirituels et universels imprégnés de valeurs morales », a ajouté Dr Moon. « Ces facteurs constituent la base indispensable d'une vraie liberté. Hongik Ingan, la devise signifiant le fait de vivre et travailler au profit de toute l'humanité, est l'aspiration fondatrice du peuple coréen », a-t-il rappelé.

Le 15 août 2020, le forum a réuni des experts coréens de premier plan, des décideurs et des leaders de la société civile pour examiner de nouvelles opportunités pour faire avancer l'unification coréenne sous le thème Realignment amid Global Changes: New Opportunities for a Free and Unified Korea (Un réalignement dans un contexte de changements mondiaux : de nouvelles opportunités pour une Corée libre et unifiée).

Son Excellence Ahn Ho-young, ancien ambassadeur de la République de Corée aux États-Unis et aujourd'hui président de l'Université des études nord-coréennes, a déclaré que la première étape vers l'unification consiste à construire un consensus national basé sur les valeurs de liberté, de démocratie et des droits de l'homme, mais aussi sur le droit de choisir et pratiquer sa religion.

Il a rappelé que l'unification allemande a fortement reposé sur l'étroite relation entre le président Bush et le chancelier Kohl ainsi que sur un consensus de toutes les grandes nations impliquées.

Les panélistes connectés depuis les États-Unis ont exprimé de graves préoccupations concernant la capacité nucléaire de la Corée du Nord et de sa société fermée, tout en signalant le rôle important que la société civile peut jouer pour combler la division entre les deux Corées.

« Même si la crise actuelle présente d'énormes risques, elle offre également des opportunités : celles d'éliminer une fois pour toutes les armes de destruction massive de la péninsule coréenne, de permettre à la Chine de jouer un rôle constructif en tant que grande puissance émergente, et d'accueillir le peuple de la Corée du Nord au monde des nations responsables, ce qui à plus long terme, pourrait mener à la réunification du peuple coréen sous un gouvernement favorable aux libertés que l'on trouve uniquement dans les démocraties », a déclaré l'ancien président de l'EastWest Institute, Dr William Parker.

Le forum fut parrainé par la Global Peace Foundation, Action for Korea United et Alliance for Korea United USA. Il s'agit du premier d'une série de forums prévus pour l'automne 2020. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.globalpeace.org/international-forum-one-korea.

