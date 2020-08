Mezinárodní fórum o jednotné Koreji hledá možnosti na opětovné spojení Koreje v době globální pandemie, sociálních otřesů a nového geopolitického uspořádání světa

„Ze strategického hlediska by Spojené státy americké měly uznat potřebu principiálního spojení, jako dlouhodobého trvalého řešení pro denuklearizaci a mír v celém regionu. Proces sjednocování, vedený Korejci by měl být zaštítěn závazkem hospodářské a geopolitické podpory," stejně jako tomu bylo při Marshallově plánu po druhé světové válce.

Dr. Moon měl projev na Mezinárodním fóru o jednotné Koreji (International Forum on One Korea), globální online konferenci, která se konala v rámci oslav 75. výročí osvobození Koreje od japonské koloniální nadvlády na konci druhé světové války. U příležitosti této konference se také uskutečnila setkání vedoucích představitelů a osobností po celé Koreji. Dr. Moon je zakladatel a předseda nadace Global Peace Foundation, která je jedním ze sponzorů konference.

Dr. Edwin Feulner, zakladatel nadace Heritage Foundation ze Spojených států amerických, řekl, že Korea se dnes nachází v důležitém přelomovém bodě. „Akademici a političtí odborníci, kteří již několikrát v minulosti zažili neúspěšné snahy o sjednocení Koreji, dnes více než kdy jindy, považují sjednocení Koreji za nezbytnou podmínky pro další posun," řekl Dr. Feulner.

S odkazem na bestseller Dr. Moona Korejský sen (Korean Dream), ve kterém Dr. Moon vyzdvihuje důležitost sdílených hodnot a kultury pro korejský lid, Dr. Feulner poznamenal, že je načase posunout snahy o sjednocení mimo státní sféru a začít získávat podporu korejského lidu jako celku.

Ve své knize Korejský sen (Korean Dream) Dr. Moon vyzývá k obnově zásad, na kterých byla Korea založena, jako etiku, která pomůže překonat propast mezi konzervativci a progresivisty v Jižní Koreji nakonec spojit Severní Koreu s Jižní Koreou.

Sjednocená Korea „musí být založena na společných zásadách a morálních hodnotách", řekl Dr. Moon. „Tyto zásady jsou tím nejdůležitějším základním kamenem pro opravdovou svobodu. Hongik Ingan – žít pro lepší život všech lidí – je tím hlavním posláním korejského lidu."

Fóra, které se konalo 15. srpna 2020, se zúčastnili přední korejští experti, politici a odborníci na občanskou společnost, aby prozkoumali nové příležitosti jak pokročit ve sjednocování Koreji. Tématem fóra bylo „Znovusjednocení v době globálních změn: nové příležitosti pro svobodnou a sjednocenou Koreu (Realignment amid Global Changes: New Opportunities for a Free and Unified Korea)".

Ahn Ho-young, bývalý vyslanec Korejské republiky ve Spojených státech amerických, který v současné době zastává funkci rektora Univerzity severokorejských studií, řekl, že prvním krokem k tomu, aby se sjednocení posunulo vpřed, musí být národní konsenzus založený na společných hodnotách svobody, demokracie a lidských práv a také na právu vybrat si svou víru.

Poznamenal, že pro sjednocení Německa bylo důležité silné a pevné partnerství mezi prezidentem Bushem a kancléřem Kohlem a také sjednocení názorů všech národností, kterých se toto sjednocení týkalo.

Účastníci panelových diskuzí ze Spojených států amerických, vyjádřili vážné obavy z jaderného arzenálu Severní Koreji a z tamní uzavřené společnosti, přičemž současně poznamenali, že občanská společnost může hrát při překonávání propasti mezi oběma Korejemi zásadní roli.

„ I když současná krize představuje enormní rizika, zároveň také nabízí řadu příležitostí; jednak příležitost zbavit Korejský poloostrov jednou provždy zbraní hromadného ničení; příležitost umožnit Číně hrát konstruktivní roli světové mocnosti; příležitost přivítat občany Severní Koreji ve světě odpovědných národů, což z dlouhodobého hlediska umožní sjednocení Koreji pod vládou, která bude dodržovat zásady svobody, které najdeme pouze v demokratických zemích," řekl Dr. William Parker, bývalý prezident institutu EastWest Institute.

Fórum sponzorovaly nadace Global Peace Foundation, organizace Action for Korea United a aliance Alliance for Korea United USA a jednalo se o první z řady fór, které se budou konat na podzim roku 2020. Další informace získáte na webových stránkách www.globalpeace.org/international-forum-one-korea .

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Zs4MwvDl3e8

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1228862/Global_Peace_Foundation_International_Forum_on_One_Korea.jpg

