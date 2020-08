Międzynarodowe forum na rzecz zjednoczenia Korei poświęcone perspektywom zjednoczenia w czasie globalnej pandemii, niepokojów społecznych i nowych układów geopolitycznych

„Z perspektywy strategicznej USA powinno uznać potrzebę zjednoczenia opartego na zasadach, jako długoterminowego, trwałego rozwiązania na rzecz denuklearyzacji i pokoju w regionie. Prowadzony przez Koreę proces zjednoczenia powinien zostać poparty zobowiązaniem do wspierania procesu zarówno pod względem ekonomicznym, jak i geopolitycznym, podobnie jak było w przypadku Planu Marshalla po II wojnie światowej" - powiedział Dr Hyun Jin Preston Moon.

Dr Moon zabrał głos na Międzynarodowym Forum na Rzecz Zjednoczonej Korei (International Forum on One Korea), globalnej konferencji online odbywającej się równolegle ze spotkaniami działaczy społecznych w całej Korei w ramach świętowania 75. rocznicy wyzwolenia Korei spod okupacji japońskiej pod koniec II wojny światowej. Dr Moon jest założycielem i przewodniczącym Global Peace Foundation, która współsponsoruje konferencję.

Dr Edwin Feulner, założyciel Heritage Foundation w USA, stwierdził, że Korea znalazła się w ważnym punkcie zwrotnym. „Coraz więcej uczonych i ekspertów w zakresie polityki w obliczu niepowodzeń wcześniejszych inicjatyw uważa, że zjednoczenie Korei jest koniecznym krokiem" - powiedział.

Wyrażając uznanie dla cieszącej się popularnością w Korei książki „Korean Dream (Koreański sen)", która podkreśla wspólne wartości i kulturę obywateli Korei, dr Feulner stwierdził, że czas przenieść starania w kierunku zjednoczenia poza sferę rządową i skorzystać ze wsparcia całej ludności koreańskiej.

W książce „Korean Dream" dr Moon wzywa do odnowy podstawowych zasad, które przyświecały powstaniu kraju, jako założeń etycznych, które są w stanie wypełnić lukę między poglądami konserwatywnymi i progresywnymi w Korei Południowej, a ostatecznie między Koreą Północną a Południową.

Stając się po podziale nowym państwem, zjednoczona Korea „musi opierać się na solidnych podstawach uniwersalnych zasad duchowych i wartości moralnych - powiedział dr Moon. - Stanowią one tak ważne podłoże prawdziwej wolności. Hongik Ingan - życie dla większego dobra całej ludzkości - jest podstawową aspiracją narodu koreańskiego".

15 sierpnia br. forum zgromadziło czołowych koreańskich ekspertów, decydentów i działaczy społecznych, aby przedyskutować nowe możliwości zjednoczenia Korei w ramach myśli przewodniej „Zjednoczenie wobec zmian globalnych - nowe możliwości dla wolnej i zjednoczonej Korei".

Ahn Ho-young, były ambasador Republiki Korei w USA i obecny rektor Uniwersytetu Nauk o Korei Północnej powiedział, że pierwszym krokiem w kierunku zjednoczenia jest osiągnięcie krajowego konsensusu w oparciu o takie wartości, jak wolność, demokracja i prawa człowieka oraz prawo do wyboru i praktykowania swojej religii.

Zaznaczył, że zjednoczenie Niemiec było możliwe dzięki ścisłemu partnerstwu między prezydentem Bushem a kanclerzem Kohlem oraz wspólnemu stanowisku wszystkich istotnych krajów mających w nim udział.

Uczestnicy dyskusji ze Stanów Zjednoczonych wyrazili poważne obawy dotyczące potencjału nuklearnego Korei Północnej i społeczeństwa zamkniętego, jednocześnie dostrzegając znaczącą rolę, jaką społeczeństwo obywatelskie może odegrać w niwelowaniu podziałów między dwiema Koreami.

„Obecny kryzys niesie za sobą ogromne ryzyko, ale także możliwości - chodzi o możliwości ostatecznego wyeliminowania broni masowego rażenia z Półwyspu Koreańskiego, umożliwienie Chinom odgrywania konstruktywnej roli jako wschodzącej potęgi, dołączenia Korei Północnej do świata odpowiedzialnych państw. W dłuższej perspektywie możliwe może być także zjednoczenie narodu koreańskiego pod władzą rządu, który popiera swobody dostępne wyłącznie w ustrojach demokratycznych" - powiedział dr William Parker, były przewodniczący EastWest Institute.

Forum sponsorowały Global Peace Foundation, Action for Korea United i Alliance for Korea United USA. Jest to pierwsze z serii forów zaplanowanych na jesień 2020 r. Więcej informacji: www.globalpeace.org/international-forum-one-korea.

