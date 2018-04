Le GCL Group et Softbank investissent 930 millions de dollars dans l'institution d'une coentreprise en Inde

La société de la coentreprise attend un investissement total de 930 millions de dollars des États-Unis, et les deux parties n'ont pas encore identifié les sources de fonds. La coentreprise a pour plan de développer une capacité de 4 GW, laquelle sera mise en place au cours de deux phases de 2 GW chacune. L'activité principale concerne la production et la vente de lingots photovoltaïques, de tranches, de batteries et de modules.

About GCL-SI

GCL System Integration Technology Co., Ltd. (002506 Shenzhen Stock) (GCL-SI), fait partie du GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI fournit des systèmes intégrés d'énergie de pointe, à guichet unique et elle s'est engagée à devenir la société leader de l'énergie solaire dans le monde.

