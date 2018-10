Le Green Car Journal annonce les finalistes des prix SUV, Luxury, et Green Car Of The Year® 2019

Les vainqueurs des Green Car Awards 2019 étendus seront annoncés le 29 novembre lors de l'AutoMobility LA

LOS ANGELES, 25 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Le Green Car Journal a récemment annoncé les finalistes de son programme étendu Green Car Awards™, qui seront présentés le 29 novembre à l'AutoMobility LA du LA Auto Show. Les finalistes du prix Green Car of the Year® 2019 incluent la Honda Insight, la Lexus ES 300h, la Nissan Altima, la Toyota Avalon Hybrid, et la Volkswagen Jetta. En lice pour le prix de la Luxury Green Car of the Year™ figurent l'Audi e-tron, la Jaguar I-PACE, la Porsche Cayenne E-Hybrid, la Range Rover P400e, et la Tesla Model 3. Les finalistes du prix Green SUV of the Year™ incluent la Cadillac XT4, la Hyundai Kona, la Lexus UX, la Mitsubishi Outlander PHEV, et la Volvo XC40.

Depuis 14 ans, le Green Car Journal récompense le leadership dans le domaine automobile via son prix de Green Car of the Year®. Ce prix prestigieux récompense le véhicule qui élève le niveau en termes de performances environnementales, tout en restant à la portée de la plupart des consommateurs. Le programme étendu des Green Car Awards™ 2019 du magazine récompense également les meilleurs véhicules dans deux catégories complémentaires et de plus en plus importantes, au travers de ses prix Luxury Green Car of the Year™ 2019 et Green SUV of the Year™ 2019.

« Les finalistes du prix Green Car of the Year® 2019 démontrent que le caractère 'écologique' revêt de nombreuses formes, avec sur le devant de la scène une combustion interne efficace et des véhicules hybrides », a déclaré Ron Cogan, rédacteur en chef et éditeur du Green Car Journal et de GreenCarJournal.com. « Les modèles à essence continuent d'atteindre des niveaux d'efficience remarquables, ainsi qu'une réduction des émissions de carbone. Dans le même temps, l'importance de l'électrification dans les modèles d'aujourd'hui semble évidente, deux finalistes du prix Green SUV of the Year™ 2019 et l'ensemble des cinq finalistes du prix Luxury Green Car of the Year™ 2019 intégrant une batterie électrique ou une alimentation hybride rechargeable. »

« En tant que premier marché des véhicules écologiques du pays, nous sommes ravis d'organiser à nouveau les Green Car Awards à l'AutoMobility LA de cette année », a déclaré Terri Toennies, vice-présidente exécutive et directrice générale de l'AutoMobility LA et du LA Auto Show. « À l'heure où le secteur évolue rapidement vers un univers plus écologique, notre salon demeure une plateforme au sein de laquelle les constructeurs automobiles lancent de nouveaux véhicules à carburants alternatifs, et sont récompensés pour leurs accomplissements en faveur de l'environnement. »

Finalistes du prix Green Car of the Year® 2019 :

HONDA INSIGHT

La berline de troisième génération Insight de Honda offre une conception attrayante et élégante, de très nombreuses technologies, ainsi qu'un système hybride avancé à deux moteurs qui délivre une consommation sur autoroute de 4,28 l/100 km d'après les estimations de l'EPA.

LEXUS ES 300h

La toute nouvelle LEXUS ES 300H offre une apparence saisissante ainsi qu'une expérience de conduite agréable, grâce à un système hybride de quatrième génération délivrant une consommation combinée leader de sa catégorie de 5,3 l/100 km.

NISSAN ALTIMA

La Nissan Altima de nouvelle génération offre un look plus agressif, une technologie ProPILOT Assist avancée, ainsi qu'une efficience supérieure grâce à son moteur quatre cylindres à compression variable et suralimentée.

TOYOTA AVALON HYBRID

La nouvelle Avalon Hybrid de Toyota est plus longue, plus basse et plus élégante, offrant une faible consommation de carburant et une conduite dynamique délivrés par un moteur quatre cylindres de 2,5 litres, ainsi que par le tout nouveau groupe motopropulseur Toyota Hybrid System II.

VOLKSWAGEN JETTA

Bâtie sur la plateforme MQB de VW, la Jetta de nouvelle génération offre une conception plus audacieuse, un plus grand espace intérieur, de nombreuses technologies, ainsi qu'un moteur TSI suralimenté d'1,4 litre permettant d'atteindre une consommation sur autoroute de 5,9 l/100 km.

Depuis sa création en 2006, le prix Green Car of the Year® est décerné par les rédacteurs en chef du Green Car Journal, ainsi que par des jurés invités auprès d'organisations hautement respectées dans le domaine de l'efficience et de l'environnement. Les jurés invités cette année dans le cadre du prix Green Car of the Year® incluent Jay Leno, célèbre amateur d'automobiles ; Jean-Michel Cousteau, président d'Ocean Futures Society ; Matt Petersen, président et PDG du Los Angeles Cleantech Incubator et membre du conseil d'administration de Global Green USA ; le Dr Alan Lloyd, président émérite du Conseil international pour les transports propres, et chercheurs principal à l'Institut de l'énergie de l'Université du Texas à Austin ; Mindy Lubber, présidente de CERES ; et Jason Hartke, président de l'Alliance to Save Energy.

Finalistes du prix Luxury Green Car of the Year® 2019 :

AUDI e-tron

Le nouveau crossover SUV Audi e-tron est le premier modèle à production tout électrique du constructeur automobile, qui combine une magnifique conception, des performances à quatre roues motrices, et une autonomie largement supérieure à 300 kilomètres.

JAGUAR I-PACE

Premier véhicule électrique de Jaguar, la nouvelle I-PACE offre une conception agréable et agressive, des éléments luxueux, des caractéristiques de conduite exceptionnelles, et une autonomie de conduite en tout électrique de 390 kilomètres.

PORSCHE CAYENNE E-HYBRID

Le Cayenne E-Hybrid est la toute nouvelle génération du modèle Cayenne rechargeable de Porsche, qui intègre un moteur à essence de 3,0 litres et un moteur électrique de 136 chevaux, pour offrir des performances exceptionnelles et une efficience supérieure.

RANGE ROVER P400e

Nouvelle variante hybride rechargeable du Range Rover SUV, la P400e combine luxe du modèle standard et efficience, grâce à un moteur à essence de 2,0 litres et à un moteur électrique de 114 chevaux.

TESLA MODEL 3

Dernière-née de Tesla, la Model 3 est une berline de haute technologie élégante, qui offre le look unique de Tesla, de nombreuses technologies avancées, et une autonomie électrique comprise entre 340 et 500 kilomètres d'après les estimations de l'EPA.

Finalistes du prix Green SUV of the Year® 2019 :

CADILLAC XT4

La Cadillac XT4 mêle fonctionnalité d'un SUV compact, sophistication d'une berline Cadillac, et efficience d'un moteur quatre cylindres suralimenté, dans un nouveau modèle élégant.

HYUNDAI KONA

L'élégant crossover SUV Kona de Hyundai est proposé en deux variantes, l'une alimentée par un moteur à combustion interne efficient, et l'autre sous la forme d'un modèle tout électrique qui délivre une autonomie électrique de 415 kilomètres.

LEXUS UX

Proposée en version UX 200 alimentée de manière conventionnelle et en version hybride UX 250h chevaux, le modèle de luxe d'entrée de gamme de Lexus offre une efficience admirable, sous une forme fonctionnelle, efficiente et compacte.

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

L'Outlander PHEV est le nouveau modèle hybride rechargeable de Mitsubishi qui vient s'ajouter à son modèle SUV grand format, offrant une efficience supérieure et quatre roues motrices recourant à un moteur à essence de 2,0 litres et à deux moteurs électriques.

VOLVO XC40

Le tout nouveau SUV compact XC40, premier modèle conçu sur l'architecture modulaire compacte de Volvo (CMA, Compact Modular Architecture), offre une allure extérieure audacieuse, un habitacle raffiné, et un groupe motopropulseur efficient Drive-E à quatre cylindres.

Les vainqueurs des Green Car Awards™ seront annoncés le jeudi 29 novembre à 8h15 HNP au sein du pavillon technologique de l'AutoMobility LA, parallèlement à d'autres annonces relatives aux transports écologiques. L'AutoMobility LA aura lieu du 26 au 29 novembre au Los Angeles Convention Center. Pour en savoir plus sur l'AutoMobility LA ou pour vous inscrire au salon, rendez-vous sur automobilityla.com.

À propos des Green Car Awards

Depuis 1992, le Green Car Journal primé est reconnu comme l'autorité de premier plan au carrefour de l'automobile, de l'énergie et de l'environnement. Les Green Car Awards™ sont un élément important de la mission du Green Car Journal consistant à présenter les progrès environnementaux dans le secteur automobile. GreenCarJournal.com présente en ligne des articles sur les « véhicules écologiques », en plaçant également l'accent sur la connectivité. Green Car of the Year®, Luxury Green Car of the Year™, Green SUV of the Year™, et Green Car Awards™ sont des marques de commerce du Green Car Journal et de RJ Cogan Specialty Publications Group, Inc.

À propos du Los Angeles Auto Show et de l'AutoMobility LA

Créé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est le premier grand salon nord-américain de l'automobile de la saison chaque année. En 2016, l'événement du salon Press & Trade Days a fusionné avec l'événement Connected Car Expo (CCE) pour devenir l'AutoMobility LA™, premier salon de l'industrie à faire converger les secteurs des technologies et de l'automobile afin de lancer de nouveaux produits et de nouvelles technologies, ainsi que de discuter des problématiques les plus pressantes relatives à l'avenir des transports et de la mobilité. L'AutoMobility LA 2018 aura lieu au Los Angeles Convention Center du 26 au 29 novembre, étant prévu que s'entremêlent plusieurs lancements de véhicules par les constructeurs. Le LA Auto Show 2018 sera ouvert au public du 30 novembre au 9 décembre. L'AutoMobility LA est le lieu où le nouveau secteur automobile concrétise des affaires, dévoile de nouveaux produits révolutionnaires, et formule des annonces stratégiques devant les médias et les professionnels du secteur du monde entier. Le LA Auto Show est soutenu par la New Car Dealer Association de l'agglomération de Los Angeles, et géré par ANSA Productions. Pour recevoir les toutes dernières actualités et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook ou Instagram et inscrivez-vous pour recevoir des alertes au lien http://www.laautoshow.com/. Pour en savoir plus sur l'AutoMobility LA, rendez-vous sur https://www.automobilityla.com/, et suivi l'AutoMobility LA sur Twitter, Facebook ou Instagram. Écoutez les précédentes tables-rondes, entrevues et conférences sur le nouveau podcast de l'AutoMobility LA à l'adresse https://automobilityla.com/podcast/.

