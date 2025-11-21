LOS ANGELES AUTO SHOW 透過「The Underground」生動呈現汽車文化

全新構想的展區將展示洛杉磯獨有的車輛改裝、創作者、聯名合作等精彩內容

洛杉磯2025年11月21日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show® 將透過位於會議中心下層的大型輪替展區「The Underground」，在為期十天的展期中，讓這座城市標誌性的汽車文化栩栩如生。「The Underground」由來自該地區的獨立觀點策劃，聚焦於推動洛杉磯不斷演變的汽車文化的打造者、藝術家、改裝職人和說書人，展現出一種個人化、率真、充滿創意且由社群驅動的表達方式。

這個環境的核心是 Creator Studios，這是一個互動空間，匯聚了汽車界最具影響力的創作者，他們每一位都以自己的方式深受洛杉磯汽車場景的薰陶。汽車攝影師 Larry Chen、甩尾車手兼車輛打造者 Hannah Maloof，以及視覺藝術家 Joshua Vides 將展示獨一無二的改裝作品、性能設定、現場內容發布，以及那些模糊了藝術、敘事與工程界線的時刻。

除了主打的創作者外，「The Underground」還突顯了定義洛杉磯汽車文化的各個社群，共有超過 40 家參展商，其中包括透過旗下的 Marathon Clothing 和 Marathon Burger 宣揚在地榮耀與目標的 Marathon Brand。Full Blown Performance 將為車展帶來大馬力的美式肌肉車。迷人的 LumiVerse 場館融合了汽車文化、藝術與夜生活；而 World Famous 4x4 則將展示狂野的手工打造越野夢幻車款。South Bay Pop-Ups 將透過頌揚洛杉磯汽車文化的日常英雄來豐富整個場景：低底盤車、摩托車、街車和廂型車，捕捉這座城市的多元性與個性。現場將提供難得一見的收藏品和周邊商品，包括與洛杉磯知名街頭藝術家 OG Slick 的特別聯名合作，他將帶來限量版服飾和 2025 年 Los Angeles Auto Show 紀念海報，並展示他的客製化創作「Pineapple Express」及其標誌性的「LA Hands」藝術裝置。

All Roads Stage（條條大路舞台）

「The Underground」的入口處，All Roads Stage 將在 10 天的展期中，透過一系列限定的故事、車輛和文化偶像活動熱鬧登場。

  • 11 月 20 日星期四（媒體日）- 11 月 21 日星期五：舞台將以 Revology Boss 429 的全球首發揭開序幕，這是以融合經典肌肉車傳統與現代工程技術聞名的 Revology 的最新力作。
  • 11 月 22 日星期六：適逢 Alfa Romeo 慶祝 115 週年，現場將展出全球僅生產 25 輛的右駕版 1964 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale 之一，這是義大利設計與汽車歷史中罕見且美麗的典範。
  • 11 月 23 日星期日：超級巨星喜劇演員、演員、製作人、汽車愛好者及虔誠的印第安納州人（Hoosier）Mike Epps 將帶來他的「Cherry Boomer」——一輛精緻且獨一無二的 1957 年雪佛蘭，並預計主持「No No Custom Car Awards」頒獎典禮。
  • 11 月 24 日星期 – 11 月 30 日星期日： 11 月 24 日，演員、製作人兼車輛打造者 Sung Kang 將為其即將推出的熱情之作電影《Drifter》舉辦見面會。這場對談將啟動「Drifter Experience」體驗活動，內容包括電影車輛展覽、多車展示，以及未公開電影片段的獨家搶先看。 在 Kang 亮相後，「Drifter Experience」將在整個展期持續對公眾開放，電影中的主角車及精選製作車輛將展出至閉幕日。

這一切都是作為全球最具影響力且參觀人數最多的車展之一——Los Angeles Auto Show 的一部分，將來自全球頂尖汽車製造商的數百輛新轎車、卡車、休旅車 (SUV)、油電混合車和電動車 (EV) 帶到洛杉磯會議中心及周邊地區。完整的平面圖和活動時間表已在網上公佈，預售票現正熱賣中：laautoshow.com/tickets

LA Auto Show 於 2025 年 11 月 20 日對媒體和產業開放，並於 11 月 21 日至 11 月 30 日在洛杉磯會議中心對公眾開放。

關於 LOS ANGELES AUTO SHOW 與 AUTOMOBILITY LA

Los Angeles Auto Show® 創立於 1907 年，是全球最具影響力的年度汽車盛會之一。每年於洛杉磯會展中心舉行，吸引數十萬名觀眾，並為該市帶來數億美元的經濟效益。它同時也是洛杉磯會展中心最大的收入來源。

AutoMobility LA® — 車展的媒體與業界日 — 將於 2025 年 11 月 20 日舉行，內容包括整天的新車發表、品牌發布會，以及匯集汽車與科技界傑出人士的思想領袖論壇。

LA Auto Show 將於 2025 年 11 月 21 日至 30 日（含感恩節）對公眾開放，提供整整十天的時間，讓準車主、車迷、家庭及所有關注未來的粉絲們，能深度體驗汽車設計、文化與創新的精髓。

票務資訊

門票現已於 laautoshow.com/tickets 開賣，票價包含所有展覽參觀及試駕體驗權益。票價資訊如下：

  • 開幕日週五（11 月 21 日）：成人票 $18，敬老票 $8，兒童票 $8
  • 通用入場門票（適用於任何一天）：成人票 25 美元，敬老票 12 美元，兒童票 12 美元
  • 週一至週四（11 月 24-27 日）：成人票 22 美元，敬老票 10 美元，兒童票 10 美元
  • 週六及週日 VIP 優先入場門票：成人票 45 美元，敬老票 22 美元，兒童票 22 美元

週三/週四感恩節家庭四人套票：63 美元

