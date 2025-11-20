Los Angeles Auto Show于“地下空间”焕活汽车文化

除特邀创作者外，“地下空间”还汇聚了定义洛杉矶汽车文化的社群，现场将有40余家参展商亮相，包括Marathon Brand——这一厂牌将通过Marathon Clothing与Marathon Burger，彰显本地自豪感与社区使命。 Full Blown Performance将携其高性能美式肌肉车参展。 迷人的LumiVerse展区融合汽车文化、艺术与夜生活，World Famous 4x4则将展示狂野的手工定制越野梦想车。 South Bay Pop-Ups将以致敬洛杉矶汽车文化邻家英雄的主题展区压轴登场，呈现代表城市多元面貌与个性的低底盘车、摩托车、街车与厢式货车。 现场将呈现限量藏品与周边商品，包括与洛杉矶著名街头艺术家OG Slick的特别合作系列。他将携限量版服饰、2025年Los Angeles Auto Show纪念海报，以及定制作品《Pineapple Express》和标志性的“LA Hands”艺术装置亮相展会。

All Roads Stage

在“地下空间”入口处，All Roads Stage将通过一系列限定呈现的故事、车辆与文化符号焕活全场，这些内容将贯穿为期10天的展会。

11月20日（星期四，媒体日） – 11月21日（星期五）： 舞台以Revology最新力作Boss 429的全球首秀拉开帷幕，Revology以其融合经典肌肉车传统与现代工程技术而闻名。

11月22日（星期六）： 1964款阿尔法・罗密欧Giulia Sprint Speciale右舵版将亮相——该车仅生产25辆，是意大利设计与汽车发展史的珍稀瑰宝，此次亮相恰逢品牌成立115周年。

11月23日（星期日）： 喜剧界超级明星、演员、制片人、汽车爱好者、地道的印第安纳人Mike Epps将携其座驾——一辆精致独特的1957款雪佛兰Cherry Boomer亮相，并将主持No No Custom Car Awards。

11月24日（星期一） – 11月30日（星期日）：11月24日，演员、制片人兼改装师Sung Kang将为他即将推出的激情项目电影《Drifter》举办见面会。 此次见面会将发布"漂移体验"（Drifter Experience），内容包括电影车辆展览、多车展示以及未公开电影片段独家抢先看。 在Kang亮相之后，"漂移体验"将在展会剩余时间内持续向公众开放，影片中的主角车以及来自电影制作的精选车辆将一直展示到展会最后一天。

这一切都隶属于全球最具影响力、参展人数最多的车展之一，该展会将为洛杉矶会议中心及周边地区带来全球顶尖汽车制造商的数百款新车，涵盖轿车、卡车、SUV、混合动力车及电动汽车（EV）。

LA Auto Show将于2025年11月20日在洛杉矶会议中心举行媒体与行业专场，11月21日至30日对公众开放。

