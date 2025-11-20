Los Angeles Auto Show于“地下空间”焕活汽车文化

News provided by

Los Angeles Auto Show

Nov 20, 2025, 15:59 ET

重新设计的展览空间将呈现洛杉矶独特的改装车、创作者及合作等项目

洛杉矶 2025年11月20日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show®将在位于会议中心下层的“地下空间”（The Underground）举办为期十天的活动，这个大型轮换展区将生动展现这座城市标志性的汽车文化。 由本地独立策展人打造的“地下空间”聚焦推动洛杉矶汽车文化不断发展的改装师、艺术家、调音师和叙事者，在这里，表达是个性化、原生态和创造性的，其背后离不开社区文化的驱动。

该展区的核心是创作者工作室（Creator Studios），这座互动空间汇聚了汽车界最具影响力的创作者，他们各自以独特的方式，深受洛杉矶汽车文化熏陶。 汽车摄影师Larry Chen、漂移车手兼改装师Hannah Maloof、视觉艺术家Joshua Vides将带来独家改装车、性能改装方案、现场内容发布，以及模糊艺术、叙事与工程界限的精彩瞬间。

Marathon Brand将参加2025年Los Angeles Auto Show
Marathon Brand将参加2025年Los Angeles Auto Show
LumiVerse将参加Los Angeles Auto Show
LumiVerse将参加Los Angeles Auto Show
Full Blown Performance将参加2025年Los Angeles Auto Show
Full Blown Performance将参加2025年Los Angeles Auto Show
World Famous 4x4将参加2025年Los Angeles Auto Show
World Famous 4x4将参加2025年Los Angeles Auto Show
Marathon Brand将参加2025年Los Angeles Auto Show LumiVerse将参加Los Angeles Auto Show Full Blown Performance将参加2025年Los Angeles Auto Show World Famous 4x4将参加2025年Los Angeles Auto Show

除特邀创作者外，“地下空间”还汇聚了定义洛杉矶汽车文化的社群，现场将有40余家参展商亮相，包括Marathon Brand——这一厂牌将通过Marathon Clothing与Marathon Burger，彰显本地自豪感与社区使命。 Full Blown Performance将携其高性能美式肌肉车参展。 迷人的LumiVerse展区融合汽车文化、艺术与夜生活，World Famous 4x4则将展示狂野的手工定制越野梦想车。 South Bay Pop-Ups将以致敬洛杉矶汽车文化邻家英雄的主题展区压轴登场，呈现代表城市多元面貌与个性的低底盘车、摩托车、街车与厢式货车。 现场将呈现限量藏品与周边商品，包括与洛杉矶著名街头艺术家OG Slick的特别合作系列。他将携限量版服饰、2025年Los Angeles Auto Show纪念海报，以及定制作品《Pineapple Express》和标志性的“LA Hands”艺术装置亮相展会。

All Roads Stage

在“地下空间”入口处，All Roads Stage将通过一系列限定呈现的故事、车辆与文化符号焕活全场，这些内容将贯穿为期10天的展会。

  • 11月20日（星期四，媒体日） – 11月21日（星期五）：舞台以Revology最新力作Boss 429的全球首秀拉开帷幕，Revology以其融合经典肌肉车传统与现代工程技术而闻名。
  • 11月22日（星期六）：1964款阿尔法・罗密欧Giulia Sprint Speciale右舵版将亮相——该车仅生产25辆，是意大利设计与汽车发展史的珍稀瑰宝，此次亮相恰逢品牌成立115周年。
  • 11月23日（星期日）：喜剧界超级明星、演员、制片人、汽车爱好者、地道的印第安纳人Mike Epps将携其座驾——一辆精致独特的1957款雪佛兰Cherry Boomer亮相，并将主持No No Custom Car Awards。
  • 11月24日（星期一） – 11月30日（星期日）：11月24日，演员、制片人兼改装师Sung Kang将为他即将推出的激情项目电影《Drifter》举办见面会。 此次见面会将发布“漂移体验”（Drifter Experience），内容包括电影车辆展览、多车展示以及未公开电影片段独家抢先看。 在Kang亮相之后，“漂移体验”将在展会剩余时间内持续向公众开放，影片中的主角车以及来自电影制作的精选车辆将一直展示到展会最后一天。

这一切都隶属于全球最具影响力、参展人数最多的车展之一，该展会将为洛杉矶会议中心及周边地区带来全球顶尖汽车制造商的数百款新车，涵盖轿车、卡车、SUV、混合动力车及电动汽车（EV）。 完整展位图和活动日程已在线发布，预售票现已开售：laautoshow.com/tickets

LA Auto Show将于2025年11月20日在洛杉矶会议中心举行媒体与行业专场，11月21日至30日对公众开放。

关于LOS ANGELES AUTO SHOW和AUTOMOBILITY LA   

Los Angeles Auto Show®（洛杉矶车展）创办于1907年，是世界上最具影响力的年度汽车盛会之一。 该展会每年在洛杉矶会议中心举行，吸引数十万人参加，为该市创造数亿美元经济效益， 也一直是洛杉矶会议中心最大的收入来源。   

AutoMobility LA®是本届车展的媒体和行业活动日，将于2025年11月20日举行。当天活动包括多场新车首发、品牌发布，以及一场聚焦汽车和科技领域顶尖专家的思想领导力论坛。   

LA Auto Show将于 2025年11月21日至30日（包括感恩节）向公众开放，为购车者、汽车爱好者、家庭及关注未来出行的观众提供为期十天的沉浸式体验，展示汽车设计、文化与创新的巅峰成果。   

如需了解更多信息，请访问laautoshow.comautomobilityla.com。   

门票信息 

门票现已在laautoshow.com/tickets上发售，可通行所有展区及试驾体验。 票价详情：   

  • 周五开幕日（11月21日）：成人18美元、老人8美元、儿童8美元
  • 通用票（任意日入场）：成人25美元、老人12美元、儿童12美元
  • 周一至周四（11月24日至27日）：成人22美元、老人10美元、儿童10美元
  • 周六日VIP优先入场券及门票：成人45美元、老人22美元、儿童22美元

周三/周四感恩节四人家庭套票：63美元   

如需获取有关新车首发、特殊活动和每日日程安排的最新信息，请在InstagramXFacebookLinkedIn上关注洛杉矶车展。 您还可以在laautoshow.com上注册，订阅提醒。 

媒体联系方式：
媒体垂询，请发送电子邮件至[email protected]  

Los Angeles Auto Show

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

LOS ANGELES AUTO SHOW DA VIDA A LA CULTURA DEL AUTOMÓVIL EN THE UNDERGROUND

LOS ANGELES AUTO SHOW DA VIDA A LA CULTURA DEL AUTOMÓVIL EN THE UNDERGROUND

Los Angeles Auto Show® da vida a la cultura automotriz característica de la ciudad durante diez días en The Underground, un espacio de exhibición...
2025 LOS ANGELES AUTO SHOW：試駕陣容再擴大，品牌選擇更多元，更多精彩等您探索

2025 LOS ANGELES AUTO SHOW：試駕陣容再擴大，品牌選擇更多元，更多精彩等您探索

今年的 Los Angeles Auto Show® 將集結超過 50 款車輛供民眾試駕與試乘，賦予參觀者難得的機會，能在同一場域親身評比跨級距、不同動力系統及性能取向的各式車款。 本屆車展將於 11 月 21 日至 30 日在洛杉磯會議中心 (Los Angeles Convention...
More Releases From This Source

Explore

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Entertainment

Entertainment

Art

Art

News Releases in Similar Topics