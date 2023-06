Le groupe Żabka publie son cinquième rapport de responsabilité ESG

Avec plus de 9 400 magasins à travers la Pologne, qui simplifient la vie quotidienne de plus de 3 millions de clients par jour, le groupe Żabka est l'une des marques les plus reconnaissables du pays. Et désormais, en tant qu'organisation stratégiquement engagée en faveur du développement durable et entreprise responsable, elle a publié son cinquième rapport de responsabilité.

POZNAŃ, Pologne, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- Avec pour titre Pratique et responsable, ce document résume les actions et les succès les plus importants du groupe dans la mise en œuvre de sa stratégie de responsabilité (ESG) en 2022, qui couvre quatre piliers stratégiques : Mode de vie durable ; Impact conscient sur les entreprises ; Organisation responsable ; et Planète verte. Créé en 2021, il s'intègre pleinement dans la stratégie commerciale du groupe, à savoir que toutes les activités du groupe Żabka tiennent compte de son engagement à créer un mode de vie plus durable pour tous et tous les jours, tout en minimisant son impact environnemental sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Grâce à l'innovation continue, au développement constant et rapide de nouvelles solutions pratiques, à la totale orientation client et à des plans d'expansion ambitieux, Żabka est devenu au cours des 25 dernières années l'écosystème de proximité moderne de la Pologne – présent dans tous les quartiers. Elle a également un impact positif sur la société et l'économie polonaises en créant directement et indirectement plus de 56 000 emplois et en apportant 7 milliards de złotys de valeur ajoutée à l'économie locale rien qu'en 2022.

Il simplifie la vie de ses clients en leur faisant gagner du temps, en leur donnant accès à des solutions de repas rapides et sur le pouce pour permettre une alimentation plus équilibrée tout au long de la journée. Et son engagement envers l'évolution numérique avancée a conduit au développement de services, de canaux de vente et d'outils technologiques innovants.

Cette approche permet à Żabka de s'améliorer en permanence tout en poursuivant une communication très efficace avec ses clients, ses franchisés et ses partenaires. En retour, cela permet au groupe Żabka de mobiliser ses communautés locales pour stimuler des changements positifs. Par exemple, après le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'entreprise a fourni une aide humanitaire immédiate, notamment en logeant près de 350 réfugiés. De nombreux employés de l'entreprise se sont également portés volontaires pour aider les personnes dans le besoin.

Conformité avec les dernières normes

Le rapport est conforme aux normes les plus récentes sur les rapports non financiers de la Global Reporting Initiative (normes GRI) et du Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Ses publications d'informations sur le climat sont conformes aux recommandations de la Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Et son modèle de valeur s'appuie sur les recommandations de l'International Reporting Council (IRRC). Il a été conçu et rédigé pour présenter toutes les données de façon claire et transparente, grâce à des tableaux qui affichent des informations complexes et des études de cas pour les rendre plus parlantes.

Le rapport, qui a fait l'objet d'une vérification externe indépendante, contient également des informations sur les travaux de Żabka pour mettre en œuvre les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies, conformément aux lignes directrices sur la Communication sur le Progrès (CdP). Il respecte également les recommandations formulées dans la publication du Forum économique mondial intitulée Mesurer le capitalisme participatif. Il contient également les dernières informations sur la contribution de Żabka à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Le rapport est disponible à l'adresse https://zabkagroup.com/esg/ .

