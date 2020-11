Le groupe ACES récompense le fabricant de peinture Mowilex : Entreprise asiatique la plus performante

L'entreprise, qui se concentre sur le segment haut de gamme des peintures, revêtements pour le bois et autres matériaux de construction, est à l'avant-garde de la durabilité depuis plus de 50 ans et est depuis longtemps reconnue comme l'un des leaders en matière de durabilité des entreprises et de gestion environnementale.

« Nous sommes honorés de recevoir un prix aussi prestigieux », a déclaré M. Niko Safavi, PDG de PT. Mowilex Indonesia.

« Nous avons été choisis parmi un vivier de candidats composé d'entreprises gérées de manière très professionnelle, dont certaines sont des marques mondiales reconnues au niveau international. Je crois que le panel a pu constater le dévouement et l'engagement qui, depuis des décennies, sont un symbole de fierté pour notre entreprise », a-t-il ajouté.

L'une des caractéristiques de la culture de Mowilex, en tant que société privée, a été d'adopter un grand nombre des normes généralement attendues des entreprises publiques. Il s'agit notamment d'audits réalisés par des entreprises mondialement reconnues, de mesures de sécurité, de normes de contrôle de qualité rigoureuses, de programmes d'amélioration des processus, d'une culture de travail pleinement méritocratique, et bien plus encore. L'entreprise est fière d'être un leader du marché éthique et contemporain.

Mme Tania Ariningtyas, responsable des affaires environnementales chez PT Mowilex Indonesia, a rappelé la longue histoire des valeurs fondamentales de l'entreprise. « Nous sommes conscients que beaucoup de nos initiatives de durabilité consomment de grandes quantités de capital, mais nous les considérons comme des investissements en Indonésie, des investissements dans notre propre avenir, et une façon de nous assurer que nos intérêts sont en phase avec les attentes des consommateurs contemporains, qui exigent plus que la simple qualité des produits », a-t-elle déclaré.

PT Mowilex Indonesia a franchi des étapes importantes tout au long de son histoire, comme le fait d'avoir été le premier en Indonésie à fabriquer des peintures à base d'eau en 1970. En 2019, PT Mowilex Indonesia est devenu le premier fabricant en Indonésie à être certifié CarbonNeutral®, et la seule entreprise de son secteur à s'engager à réduire de manière importante l'utilisation de plastique. L'entreprise a également remporté le prix de la meilleure peinture d'extérieur décerné par le magazine SWA.

En réponse à la pandémie actuelle de COVID, en avril 2020, l'entreprise et ses employés dévoués ont soutenu la communauté médicale en fabriquant et en donnant des EPI et des désinfectants pour les mains. De plus, l'entreprise a été saluée par le ministère du travail pour être la seule parmi 126 entreprises à avoir passé avec succès un audit de distanciation et d'hygiène.

« Mowilex, le fabricant de revêtements qui, pendant des décennies, s'est concentré sur l'innovation de produits et le service à la clientèle, ne peut plus se soustraire à l'attention croissante qu'il reçoit pour sa longue histoire de durabilité d'entreprise. Depuis plus de 50 ans, l'entreprise a réussi à défier des concurrents mondiaux qui la surpassent sur tous leurs marchés. Pourtant, Mowilex a gagné une part louable du marché local des produits haut de gamme dans un domaine très concurrentiel et très encombré. En restant fidèle à ses valeurs fondamentales, Mowilex a gagné la confiance des professionnels, et a lentement construit une marque reconnue par les consommateurs, tout en étant respectueuse des communautés qu'elle sert », a déclaré Shanggari Balakrishnan, PDG d'ACES. « Nous considérons Mowilex comme un leader du marché contemporain éthique. »

Mme Tania Ariningtyas a ajouté : « Nous collaborons étroitement avec notre société mère basée à Singapour, Asia Coatings Enterprises, sur nos initiatives de durabilité. Ce que nous avons réalisé reflète un véritable engagement au niveau des actionnaires. Par exemple, nos actionnaires se sont engagés dans un programme de cinq ans de Conservation International pour protéger un grand et important habitat naturel de requin-baleine en Indonésie. Gagner ce concours a été une grande surprise et place la barre plus haut pour nous et pour tout le monde en Indonésie. »

À propos de Mowilex :

PT Mowilex Indonesia, une filiale d'Asia Coatings Enterprises, Pte. Ltd, est un des principaux producteurs de peintures et de revêtements de qualité supérieure. Les produits Mowilex ont été présentés pour la première fois en 1970 et la société a reçu de nombreuses récompenses et distinctions au fil des ans. Le fabricant a été un pionnier dans le développement de pratiques respectueuses de l'environnement dès le premier jour, étant le premier à fabriquer des peintures à l'eau en Indonésie. La société a une longue histoire de responsabilité sociale d'entreprise et s'est engagée à préserver et à protéger l'environnement. En 2019, PT Mowilex Indonesia est devenu le premier fabricant en Indonésie à être certifié CarbonNeutral®.

À propos des prix ACES :

Le prix ACES est une création du groupe MORS. La mission du groupe MORS est d'aider les entreprises, les chefs d'entreprise et les industriels éminents à partager une plate-forme pour faire preuve d'excellence en matière de leadership et de durabilité, à apprendre des experts du marché du monde entier, à impliquer les parties prenantes et les employés de manière inestimable et à adopter une culture d'apprentissage progressif. Le groupe MORS a été fondé en 2012 et est géré par un conseil d'administration composé de personnes d'origines diverses, qui facilitent et jouent un rôle dans la promotion de la croissance durable de l'Asie.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1331006/08_MowilexR_D.jpg

Related Links

https://mowilex.com/en/



SOURCE PT Mowilex Indonesia