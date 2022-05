LE GROUPE ADECCO NOMME DENIS MACHUEL PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

Denis Machuel succédera à Alain Dehaze le 1er juillet 2022

ANNONCE AD HOC en application de l'article 53 du Règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange

ZURICH, 5 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration du groupe Adecco a annoncé aujourd'hui qu'à la suite d'un processus de succession soigneusement planifié, Denis Machuel a été nommé nouveau président directeur général (PDG), pour succéder à Alain Dehaze le 1er juillet 2022. La transition aura lieu après une période de transfert d'un mois en juin.

Jean-Christophe Deslarzes, président du groupe Adecco, a déclaré :

« Après une recherche et un processus de sélection rigoureux, le conseil est convaincu que M. Machuel sera le PDG idéal pour le prochain chapitre du Groupe. Il est un leader à la fois axé sur les valeurs et sur la réalisation. Il sait comment cultiver une culture d'excellence en matière de rendement, possède de solides antécédents en matière de croissance et de création de valeur et est fort d'une expérience pertinente de l'industrie. Le conseil d'administration s'est engagé à assurer la continuité stratégique tout au long du cycle stratégique actuel [email protected], avec un mandat de gestion clair de réalisation exceptionnelle et d'accélération de la croissance. »

