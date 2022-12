Le groupe Neiman Marcus lance les NMG Awards pour récompenser les personnalités qui révolutionnent l'expérience du luxe

Brunello Cucinelli reçoit le prestigieux prix Neiman Marcus pour ses services remarquables dans le domaine de la mode

Les lauréats bénéficient d'un accès privilégié à la plateforme Neiman Marcus afin de créer leur propre expression de marque pour la clientèle de luxe américaine.

DALLAS, 1 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe Neiman Marcus (NMG) annonce le lancement des NMG Awards, une nouvelle plateforme visant à récompenser et à promouvoir les grandes figures de la mode dans le monde. L'annonce d'aujourd'hui marque le retour du prestigieux prix Neiman Marcus pour services remarquables dans le domaine de la mode. La plateforme comprend également le nouveau prix Neiman Marcus récompensant l'impact créatif dans le domaine de la mode, décerné aux lauréats faisant preuve d'une innovation exceptionnelle dans leur approche créative.

« Les NMG Awards sont l'incarnation de notre engagement sans relâche envers nos marques partenaires, en les mettant en relation avec notre clientèle de luxe d'une manière entièrement nouvelle, a déclaré Geoffroy van Raemdonck, PDG de NMG. Nous récompensons, et rendons hommage avec l'industrie de la mode, à ceux qui inspirent notre esprit collectif pour façonner l'avenir de notre domaine. »

Brunello Cucinelli recevra le prestigieux prix Neiman Marcus pour ses services remarquables dans le domaine de la mode en 2023. Ce prix a récompensé plus de 100 sommités de la mode en 85 ans, dont Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Estée Lauder et Baccarat, entre autres.

Brunello Cucinelli représente l'apogée du luxe dans la mode, et répond à la demande croissante des clients pour des modèles de style de vie élevés. Son impact sur la communauté et son engagement en faveur d'un capitalisme humaniste renforcent son statut d'icône du secteur.

« Notre relation de longue date avec Brunello Cucinelli au cours des 20 dernières années et son impact considérable sur le monde de la mode de luxe ont fait de lui un choix évident comme premier lauréat de notre nouvelle plateforme de récompenses, a poursuivi M. van Raemdonck. Comme nous, Brunello dirige avec amour. Non seulement en raison de ses contributions au luxe, mais aussi en raison des principes associés à la marque. Ses engagements durables envers les valeurs humanistes distinguent Brunello en tant que designer, entrepreneur et visionnaire de l'avenir du luxe. »

Dans le cadre de ce programme, Brunello Cucinelli a conçu la « Collection Icône » pour Neiman Marcus. Pour la première fois dans l'histoire de leur partenariat, chaque pièce de la collection en édition limitée portera la mention « Exclusivement conçu pour Neiman Marcus », et certains modèles porteront un numéro unique. La collection comprend du prêt-à-porter féminin et masculin, des chaussures et des sacs, et sera exclusivement disponible dans dix magasins Neiman Marcus et en ligne en avril 2023.

« Parmi les nombreuses contributions de Brunello à notre industrie, il a eu un impact particulier grâce à son design de style de vie de luxe élevé qui tient compte du désir du client de luxe pour des pièces impeccablement réalisées et faites dans les règles de l'art. Nos clients collectionnent ses créations comme s'il s'agissait d'œuvres d'art ; cela témoigne de la qualité supérieure du design, de la qualité, du savoir-faire et de l'attrait de sa marque, a expliqué Lana Todorovich, présidente et directrice du merchandising de Neiman Marcus. Je suis honorée que Brunello ait choisi d'exprimer sa créativité à nos clients de luxe à travers le World of Cucinelli, dans la toute première collection comarquée de Neiman Marcus. C'est un magnifique clin d'œil à notre relation privilégiée. »

« Je suis honoré et plein de gratitude envers Neiman Marcus, l'une des plus hautes expressions de la mode et du luxe au monde. Je remercie sincèrement Geoffroy van Raemdonck et tous les collaborateurs avec lesquels nous avons eu le plaisir de travailler et de dialoguer tout au long de ces vingt années fructueuses, a ajouté Brunello Cucinelli, président exécutif et directeur de la création de la marque. La récompense prestigieuse qui m'est décernée me remplit de joie et me procure un immense honneur. D'autant plus que je crois qu'il ne s'agit pas seulement d'une splendide gratification accordée au travail de notre maison de couture, mais aussi d'une confirmation exceptionnelle de la grande appréciation que le monde entier nourrit pour la valeur de l'artisanat de la plus haute qualité, du Made in Italy et, j'en suis certain, aussi pour notre façon de vivre et de travailler, ce que nous, ici à Solomeo, aimons définir comme étant "en harmonie avec la Création", une forme vivante d'attraction universelle. »

Les NMG Awards seront célébrés lors d'un événement exclusif au cours de la Fashion Week de Paris en mars 2023. Ce programme rendra hommage à Brunello Cucinelli et à ses contributions au secteur, et dévoilera les lauréats du prix récompensant l'impact créatif. NMG rendra également hommage aux anciens lauréats du prix pour services remarquables et à leur influence continue sur le luxe aujourd'hui. Signe de la volonté de la mode de créer à la fois beauté et impact, l'événement rassemblera les sommités mondiales du secteur qui partagent la même dévotion pour la mode et le plaisir des clients du luxe.

Pour obtenir plus d'informations et un historique détaillé, consultez le dossier de presse des NMG Awards et regardez la vidéo des NMG Awards .

À PROPOS DES NMG AWARDS

Les NMG Awards sont une nouvelle plateforme destinée à récompenser et à mettre en valeur les pionniers de la mode dans le monde. Cette plateforme comprend le retour du prestigieux prix Neiman Marcus pour services remarquables dans le domaine de la mode, un héritage établi par Carrie Marcus Neiman et Stanley Marcus il y a 85 ans, ainsi que le nouveau prix Neiman Marcus récompensant l'impact créatif dans le domaine de la mode, décerné aux lauréats faisant preuve d'un impact créatif innovant et d'un potentiel de croissance exceptionnel.

À PROPOS DU GROUPE NEIMAN MARCUS (NMG)

Le groupe Neiman Marcus est une entreprise relationnelle qui dirige avec amour tout ce qu'elle fait pour ses clients, ses associés, ses partenaires de marque et ses communautés. Notre tradition d'innovation et notre culture d'appartenance guident notre feuille de route pour révolutionner les expériences de luxe. En tant que l'un des plus grands détaillants de luxe multimarques aux États-Unis, avec les marques partenaires les plus désirables au monde, nous proposons des produits exceptionnels et des services intelligents, rendus possibles par nos investissements dans les données et la technologie. Grâce à l'expertise de nos plus de 10 000 associés, nous proposons et adaptons une expérience de luxe personnalisée sur nos trois canaux de vente en magasin, en ligne et à distance. Notre culture NMG|Way, portée par nos collaborateurs, réunit les talents individuels en une force collective pour rendre la vie extraordinaire. Nos marques phares sont Neiman Marcus et Bergdorf Goodman. Pour en savoir plus, rendez-vous sur neimanmarcusgroup.com.

À PROPOS DE BRUNELLO CUCINELLI

L'histoire de Brunello Cucinelli a commencé en 1978 et a toujours été guidée par le désir de respecter la dignité morale et économique de l'humanité : poursuivre une croissance saine et équilibrée tout en protégeant les beautés de la nature, agir en tant que « protecteurs bienveillants », tels sont les grands principes éthiques qui ont façonné la vie de l'entreprise. Cette aventure est née de l'intuition de teindre des tricots en cachemire et, depuis le début, son objectif principal a été de réaliser des créations de haute qualité, destinées à durer et à être transmises aux générations futures. Le hameau italien de Solomeo accueille le siège de l'entreprise et en est depuis toujours le cœur : ses beautés naturelles et artistiques, ainsi que la culture et les riches traditions de cette terre, nourrissent la recherche esthétique continue de la marque sur l'élégance. L'entreprise est ancrée dans l'histoire et l'héritage du grand artisanat italien ainsi que dans le design moderne, en associant les matières premières de la meilleure qualité, la créativité et le savoir-faire.

La marque a développé au fil du temps une vision personnelle de l'apparence totale, qui se reflète dans les collections exclusives de prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants ainsi que dans la ligne d'accessoires de style de vie, incarnant un concept sophistiqué d'élégance contemporaine. La marque est distribuée au niveau international par le biais de boutiques monomarques dans les principales capitales et villes du monde et dans les stations balnéaires les plus exclusives, avec une présence significative dans des magasins multimarques et une sélection de grands magasins.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1958425/NMG_Awards_Announcement.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1958365/NMG_Awards_Logo.jpg

