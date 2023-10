LE GROUPE PRODUCTLIFE ACQUIERT INTEXO SOCIETA BENEFIT ET RENFORCE AINSI SON OFFRE EN MATIÈRE D'ACCÈS AUX MARCHÉS ET DE STRATÉGIE RÉGLEMENTAIRE

Grâce à la fusion avec Intexo Società Benefit, l'un des fournisseurs de services d'accès aux marchés les plus importants et les plus accomplis en Italie, PLG ajoute une dimension essentielle à son offre émergente dans le domaine stratégique de l'accès aux marchés, ouvrant ainsi des opportunités de croissance sur le marché européen.

PARIS, 17 octobre 2023 /PRNewswire/ -- ProductLife Group (PLG), leader mondial spécialisé dans la prestation de services réglementaires et scientifiques, de vigilance et de qualité pour les industries des sciences de la vie, annonce l'acquisition d'Intexo Società Benefit, un cabinet italien spécialisé dans l'accompagnement en matière règlementaire et d'accès aux marchés.

Fondée en 1976, Intexo Società Benefit propose à ses clients une offre intégrée de services en matière règlementaire et d'accès aux marchés qui comprend des stratégies d'accès, des études sur le marché et les payeurs, des évaluations économiques de la santé, la défense des patients, des négociations et la passation de marchés, la tarification et le remboursement, ainsi que la réglementation stratégique. Le groupe est spécialisé dans les produits hautement innovants, notamment l'oncologie, les médicaments orphelins et les médicaments thérapeutiques avancés (ATMP).

Mariangela Prada, PDG d'Intexo, a déclaré : « La fusion avec PLG offre la possibilité de fournir une plateforme d'accès au marché à l'échelle européenne, tout en ouvrant la voie au développement d'une communauté mondiale d'accès aux marchés. La fusion avec PLG complète parfaitement notre offre de services : elle nous permet de tirer parti de notre solide expertise des marchés locaux tout en offrant à nos clients une portée plus large. Nous avons hâte de voir ces opportunités se concrétiser car elles apporteront de nombreux avantages à nos clients, aux membres de notre équipe et, en fin de compte, aux patients », a déclaré Mme Mariangela Prada.

« En collaboration avec PLG, nous pouvons optimiser le parcours réglementaire et d'accès ainsi que nous associer à nos clients pour exécuter l'ensemble du programme de développement. Pour nos clients, cela se traduira par une réduction des risques et des coûts, une augmentation des taux de réussite et une mise sur le marché plus rapide. Pour le patient, cela signifie des traitements de meilleure qualité sans retard inutile », a-t-elle ajouté.

Xavier Duburcq, PDG de PLG, a déclaré : « L'acquisition d'Intexo s'inscrit dans notre objectif de renforcer notre expertise en matière d'économie de la santé et d'accès aux marchés. Alors que le rythme du développement clinique s'accélère et que les frontières entre le médical, le commercial, le réglementaire, l'accès et le recherche sur l'économie de la santé et les résultats tendent à se confondre, nous y voyons une énorme opportunité de développer des offres de services intégrés de pointe pour nos clients. »

« En joignant nos forces à celles de PLG, nous renforçons encore le soutien que nous pouvons apporter à nos clients, à commencer par celui que nous pouvons offrir aux entreprises italiennes dans leur processus d'internationalisation », a déclaré Matteo Mantovani, président d'Intexo. « Les deux entreprises partagent un esprit pionnier, une réputation de longue date en matière de rigueur scientifique et une excellente philosophie du service à la clientèle. Nous sommes fiers de jouer un rôle dans l'amélioration de la façon dont les sponsors accèdent aux marchés et améliorent la vie des patients. »

Emmanuel Riffault, COO de PLG, a déclaré : « PLG et Intexo partagent une même philosophie de l'excellence et une réputation éprouvée de partenaires commerciaux stratégiques pour les équipes de gestion des sciences de la vie. En fusionnant nos pools d'expertise, nous améliorons notre offre dans tous les aspects pertinents du développement de médicaments, afin d'optimiser l'accès des nouvelles thérapies au marché. Cette acquisition vient s'ajouter à la communauté d'experts que nous avons chez PLG et renforce la culture de l'innovation à laquelle nous tenons. »

À propos de ProductLife Group :

La mission du groupe ProductLife est d'améliorer la santé humaine en fournissant des services de réglementation et de conformité pour l'utilisation sûre et efficace des solutions de soins de santé. PLG soutient ses clients tout au long du cycle de vie du produit, en combinant une expertise locale avec une portée mondiale couvrant plus de 150 pays. Elle fournit des services de conseil et d'externalisation dans les domaines du développement de produits, des affaires réglementaires, de la gestion de la qualité et de la conformité, de la vigilance et de l'information médicale, couvrant à la fois les produits établis et les thérapeutiques et diagnostics innovants.

Dans le but d'améliorer continuellement la valeur offerte aux personnes et aux clients, PLG s'engage dans un partenariat à long terme, l'innovation, la flexibilité et la rentabilité.

Contact

Intexo Società Benefit

Intexo Società Benefit est une société de conseil qui accompagne les entreprises du secteur de la santé dans leurs fonctions d'affaires réglementaires et d'accès aux patients grâce à son expérience et à sa connaissance approfondie de la dynamique et des besoins des entreprises. La valeur fondamentale d'Intexo est d'intégrer la science, les processus réglementaires et la dynamique du marché, afin d'accompagner le produit tout au long de son cycle de vie, en anticipant le contexte et en saisissant les opportunités à chaque étape du développement.

L'équipe d'Intexo Società Benefit est composée d'un groupe d'experts du secteur de la santé au parcours professionnel diversifié, ayant évolué dans des contextes d'entreprises et d'institutions, auxquels s'ajoute un réseau de consultants et de partenaires triés sur le volet.

Contact

