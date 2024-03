PRODUCTLIFE GROUP ERWIRBT INTEGRITY UND ERWEITERT DAMIT SEIN GLOBALES DIGITALES ANGEBOT UM IT-QUALITÄT UND PROGRAMMMANAGEMENT

Mit der Übernahme des britischen Beratungsunternehmens Integrity stärkt die ProductLife Group ihre Fähigkeit, globale digitale Beratungsdienste anzubieten. Mit dieser Allianz erweitert PLG seine Fähigkeit, globale IT-Qualitätsprojekte und digitale Transformationsprogramme voranzutreiben.

PARIS, 12. März 2024 /PRNewswire/ -- Die ProductLife Group (PLG), der globale Beratungsanbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Regulierung, Wissenschaft, Vigilanz, Qualität und digitale Transformation für die Biowissenschaftsbranche, gibt die Übernahme von Integrity bekannt, einem führenden britischen Beratungsunternehmen für Biowissenschaften, das sich auf IT-Qualität, digitales Projekt- und Programmmanagement, Unternehmenstransformation und computerisierte Systemvalidierung spezialisiert hat.

Diese strategische Übernahme ist Teil des Engagements von PLG, seine digitalen Fähigkeiten und seine globale Präsenz zu erweitern. Der Zusammenschluss von PLG, Integrity und dem kürzlich erworbenen italienischen Unternehmen LifeBee wird erhebliche Synergien freisetzen und den Kunden ein umfassendes Angebot an digitalen Dienstleistungen und Lösungen bieten, die auf Qualität, Effizienz und Innovation ausgerichtet sind. Mit der umfassenden globalen Präsenz von PLG, der Expertise von Integrity in digitaler Beratung und computergestützter Systemvalidierung und der Spezialisierung von LifeBee auf digitale Strategie und operative Exzellenz ist die Gruppe gut positioniert, um ihren Kunden einen verbesserten und pragmatischen Wert zu bieten, der die Komplexität der Life-Sciences-Branche bewältigt.

Chris Reid, Geschäftsführender Direktor von Integrity, sagte: „Dass wir Teil von PLG werden, ist ein Beweis für das Engagement und die Kompetenz des Integrity-Teams. Wir freuen uns auf die Synergien, die diese Partnerschaft mit sich bringen wird, und auf den Mehrwert, den wir unseren Kunden weltweit bieten können. Dieser neue Weg als Teil von PLG ist mit großer Zuversicht verbunden, denn beide Unternehmen teilen ähnliche Werte und eine ähnliche Kultur sowie einen pragmatischen Ansatz, um den Kunden innovative und qualitativ hochwertige Dienstleistungen anzubieten. Gemeinsam sind wir in der Lage, weltweit neue digitale Qualitätsstandards in den Biowissenschaften zu setzen."

Xavier Duburcq, Geschäftsführer von PLG, betonte: „Dieser strategische Schritt stärkt nicht nur unsere globalen digitalen Fähigkeiten, sondern ist auch ein bedeutender Schritt zum Ausbau unserer Präsenz in Großbritannien, den USA und Japan, die allesamt wichtige Märkte für Biowissenschaften sind. Mit der Aufnahme von Integrity in die PLG-Familie sind wir in der Lage, unseren Kunden auf der ganzen Welt umfassende Dienstleistungen für die digitale Transformation anzubieten. Die herausragenden früheren und gegenwärtigen Rollen von Integrity im internationalen ISPE-Vorstand und im globalen GAMP-Komitee sind ein Beweis für ihr Engagement für hohe Standards und den Weg zur Innovation."

Paul-James Martin, Finanzleiter und Geschäftsführer von Integrity, fügte hinzu: „Seit 1998 steht Integrity an der Spitze der Beratung in den Bereichen Biowissenschaften, Technologie und Qualität und unterstützt seine Kunden bei der Navigation und Einführung neuer Technologien in einem regulierten Umfeld. Dank der globalen Präsenz von PLG können wir unsere gemeinsame Wachstumsstrategie auf dem nordamerikanischen und japanischen Markt beschleunigen. Wir freuen uns darauf, diese Reise gemeinsam anzutreten und strategische Digital-Quality-Projekte zur Unterstützung von Life-Science-Kunden weltweit voranzutreiben."

Informationen zur ProductLife Group:

Die ProductLife Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, die menschliche Gesundheit zu verbessern, indem sie Beratungs- und Outsourcing-Dienstleistungen für den sicheren und effektiven Einsatz von Gesundheitslösungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg anbietet.

Durch die Kombination von lokaler Expertise und globaler Reichweite in mehr als 150 Ländern ist PLG der strategische Referenzpartner der Life-Sciences-Branche für die Entwicklung, die Markteinführung und das Lebenszyklusmanagement von Produktportfolios sowie für die damit verbundene geschäftliche und digitale Transformation.

Mit dem Ziel, den Wert für Teams und Kunden kontinuierlich zu verbessern, setzt PLG auf langfristige Partnerschaft, Innovation, Flexibilität und Kosteneffizienz.

Weitere Informationen finden Sie unter https://productlifegroup.com/

Informationen zu Integrity:

Integrity wurde 1998 gegründet und ist Experte für Biowissenschaften, Technologie und Qualität, der seine Kunden in die Lage versetzt, neue Technologien in einem regulierten Umfeld erfolgreich und sicher zu planen, zu verwalten, einzusetzen und zu übernehmen.

Integrity unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Strategien, die von der Verwaltung eines Programms über die Einführung eines neuen Dienstes oder einer neuen Lösung bis hin zur Wiederherstellung eines bestehenden Programms reichen können. Durch die Konzentration auf die Grundursache von Problemen, die mit der Unternehmensführung, der Umsetzung, dem Engagement, den Fähigkeiten, den Systemen und/oder den Geschäftsprozessen zusammenhängen können, bietet ihr hochqualifiziertes Team von Fachleuten eine Mischung aus Geschäftswissen und Fachkenntnissen.

Das Integrity-Team arbeitet in jeder Größenordnung und verfügt über engagierte Mitarbeiter in Großbritannien, der EU, den USA und Japan. Dies ermöglicht es ihnen, ihre Kunden auf lokaler, regionaler und globaler Ebene zu unterstützen und ihnen zu helfen, ihr Geschäft jeden Tag zu erledigen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://integrity.net/

