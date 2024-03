PRODUCTLIFE GROUP ACQUIERT INTEGRITY, ET ACCROÎT SES CAPACITÉS NUMÉRIQUES GLOBALES AVEC LA GESTION DE LA QUALITÉ ET DES PROGRAMMES INFORMATIQUES

ProductLife Group renforce sa capacité à fournir des services de conseil numérique à l'échelle mondiale grâce à l'acquisition de la société de conseil Integrity, basée au Royaume-Uni. Grâce à cette alliance, PLG étend sa capacité à piloter des projets de qualité informatique et des programmes de transformation numérique à l'échelle mondiale.

PARIS, 12 mars 2024 /PRNewswire/ -- ProductLife Group (PLG), fournisseur mondial de services de conseil en matière de réglementation, de science, de vigilance, de qualité et de transformation numérique pour les industries des sciences de la vie, annonce l'acquisition d'Integrity, une organisation de conseil en sciences de la vie basée au Royaume-Uni, spécialisée dans la qualité informatique, la gestion de projets et de programmes numériques, la transformation des entreprises et la validation des systèmes informatisés.

Cette acquisition stratégique s'inscrit dans le cadre de l'engagement de PLG à développer ses capacités numériques et son empreinte mondiale. L'union de PLG, d'Integrity et de LifeBee, société italienne récemment acquise, devrait permettre de dégager des synergies substantielles et d'offrir aux clients une gamme complète de services et de solutions numériques axés sur la qualité, l'efficacité et l'innovation. Grâce à la vaste présence mondiale de PLG, à l'expertise d'Integrity en matière de conseil numérique et de validation de systèmes informatisés, et à la spécialisation de LifeBee en matière de stratégie numérique et d'excellence opérationnelle, le groupe est bien positionné pour apporter une valeur ajoutée et pragmatique aux clients qui naviguent dans les complexités de l'industrie des sciences de la vie.

Chris Reid, PDG d'Integrity, a déclaré : « Intégrer PLG est un témoignage du dévouement et de l'expertise de l'équipe d'Integrity. Nous sommes ravis des synergies que ce partenariat apportera et de la valeur ajoutée que nous pourrons offrir à nos clients dans le monde entier. Ce nouveau parcours au sein de PLG s'accompagne d'une grande confiance, car nos deux sociétés partagent des valeurs et une culture similaires, ainsi qu'une approche pragmatique visant à fournir des services innovants et de grande qualité à nos clients. Ensemble, nous sommes prêts à établir de nouveaux standards de qualité numérique dans le domaine des sciences de la vie au niveau mondial. »

Xavier Duburcq, PDG de PLG, a souligné : « Ce mouvement stratégique ne renforce pas seulement nos capacités numériques globales, mais marque également une étape importante dans l'accroissement de notre présence au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Japon, qui sont tous des marchés cruciaux pour les sciences de la vie. En accueillant Integrity dans la famille PLG, nous sommes en mesure de fournir des services de transformation numérique de bout en bout à des clients du monde entier. Les rôles passés et présents d'Integrity au sein du conseil international de l'ISPE et du comité mondial du GAMP témoignent de leur engagement à respecter des normes élevées et à ouvrir la voie à l'innovation. »

Paul-James Martin, directeur financier et directeur général d'Integrity, a ajouté : « Depuis 1998, Integrity est à la pointe du conseil en matière de sciences de la vie, de technologie et de qualité, permettant aux clients de naviguer et d'adopter de nouvelles technologies dans un environnement réglementé. Grâce à la présence mondiale de PLG, nous serons en mesure d'accélérer notre stratégie de croissance commune sur les marchés nord-américains et de l'Asie-Pacifique. Nous sommes enthousiastes à l'idée de commencer ce voyage ensemble et de piloter des projets stratégiques de qualité numérique pour soutenir les clients du secteur des sciences de la vie dans le monde entier. »

À propos de ProductLife Group :

La mission de ProductLife Group est d'améliorer la santé humaine en fournissant des services de conseil et d'externalisation pour une utilisation sûre et efficace des solutions de santé, tout au long du cycle de vie du produit.

Combinant une expertise locale avec une portée mondiale couvrant plus de 150 pays, PLG est le partenaire stratégique de référence des industries des sciences de la vie pour le développement, l'introduction sur le marché et la gestion du cycle de vie des portefeuilles de produits, ainsi que pour la transformation commerciale et numérique qui en découle.

Avec pour objectif d'améliorer continuellement la valeur apportée aux équipes et aux clients, PLG s'engage à un partenariat à long terme, à l'innovation, à la flexibilité et à l'efficacité des coûts.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://productlifegroup.com/

À propos d'Integrity :

Fondée en 1998, Integrity est composée d'experts en sciences de la vie, en technologie et en qualité qui permettent à ses clients de planifier, de gérer, de déployer et d'adopter avec succès et confiance de nouvelles technologies dans un environnement réglementé.

Integrity aide les entreprises à aller de l'avant avec leurs stratégies, ce qui va de la gestion d'un programme à l'introduction d'un nouveau service ou d'une nouvelle solution, en passant par le rétablissement d'un programme existant. En se concentrant sur la cause première des problèmes, qui peuvent être liés à la gouvernance, à l'exécution, à l'engagement, aux compétences, aux systèmes ou aux processus d'entreprise, l'équipe de professionnels hautement qualifiés fournit un mélange de connaissances commerciales et d'expertise en la matière.

L'équipe d'Integrity travaille à toute échelle et dispose de ressources spécialisées basées au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, aux États-Unis et au Japon. Elle est ainsi en mesure d'apporter un soutien à ses clients au niveau local, régional et mondial, en les aidant à mener à bien leurs activités au quotidien.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://integrity.net/