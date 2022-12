Le groupe Renault et Schneider Electric dépolluent la mobilité grâce à la technologie électrique écologique

Le groupe Renault déploie la technologie écologique et numérique AirSeT sans SF 6 dans l'appareillage de commutation moyenne tension

RUEIL-MALMAISON, France, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Schneider Electric , leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, fournit au groupe Renault pour son usine Refactory de Flins, l'équipement AirSeT sans SF 6 , une solution innovante qui élimine les gaz à effet de serre SF 6 de son appareillage de commutation moyenne tension.



Aider le groupe Renault à atteindre ses objectifs en matière d'économie circulaire

Le groupe Renault vise un bilan carbone négatif dans son usine Refactory d'ici 2030 et une neutralité carbone totale en Europe d'ici 2040. Pour atteindre cet objectif, le groupe déploie des solutions innovantes dont celles qui éliminent les gaz à effet de serre SF 6 de son appareillage de commutation moyenne tension dans l'usine de Flins grâce à l'appareillage de commutation MT SM AirSeTTM de Schneider Electric. Cet équipement MT durable utilise l'air pur et la technologie de coupure dans le vide au lieu de l'hexafluorure de soufre (SF 6 ).

Le SF 6 est couramment utilisé dans les équipements de distribution électrique, mais il est 25 200 fois plus puissant que le dioxyde de carbone (CO 2 ) en termes de potentiel de réchauffement global (PRG). Le SF 6 fait de plus en plus l'objet de réglementations et d'efforts axés sur le climat . Il a été répertorié dans le protocole de Kyoto, un traité international qui engage les parties de l'ONU à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Écologique et numérique par nature

La suppression du SF 6 et son remplacement par de l'air pur offrent l'avantage immédiat d'éliminer un puissant gaz à effet de serre de l'équation (Scope 4) ; cela simplifie également l'installation, le démantèlement et le recyclage des équipements tout en limitant les coûts. Pensée dans une optique de circularité, la conception renforcée du SM AirSeT est utilisée conjointement à des fonctionnalités numériques pour prolonger la durée de vie opérationnelle de l'appareillage de commutation de plus de 30 %.

Les capacités numériques, connectées de la solution répondent également aux préoccupations plus larges de l'usine Refactory telles que :

La cybersécurité

La fiabilité de l'alimentation électrique

La maintenance

AirSeT fournit une solution à ces trois problèmes. L'appareillage de commutation MT est cybersécurisé et comporte des capteurs intelligents intégrés qui offrent une connectivité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cela permet au groupe Renault de surveiller à distance le fonctionnement de l'appareillage MT de l'usine Refactory pour une maintenance conditionnelle et une sécurité accrue. Les données des capteurs sont transmises aux applications/outils de terrain locaux de l'usine elle-même et à des outils d'analyse sophistiqués tels que ceux proposés par la plateforme et l'architecture EcoStruxure robuste de Schneider Electric.

Une gamme complète de fonctionnalités natives numériques

La technologie AirSeT est conçue pour les marchés de la distribution électrique secondaires comme les applications dans les bâtiments commerciaux et industriels, ainsi que les services publics. Ces secteurs sont de plus en plus confrontés au défi de réduire leur empreinte environnementale afin de soutenir l'action climatique et d'accélérer la transition énergétique.

« Dans la lutte contre le changement climatique, il est impératif de s'éloigner des gaz F afin d'accélérer la décarbonation », indique Frederic Godemel, Directeur Général Systèmes d'alimentation et services chez Schneider Electric. « L'énergie verte va bien au-delà de la production d'énergie renouvelable et d'une consommation d'énergie efficace. Le SM AirSeT s'insère dans l'espace crucial entre les deux où des améliorations environnementales significatives doivent être apportées. »

Des solutions d'appareillage MT révolutionnaires et respectueuses de l'environnement

Tout comme le groupe Renault, Schneider Electric concentre toute son énergie sur la recherche d'opportunités pour accroître la durabilité. Schneider Electric a été le pionnier du passage à une technologie MT sans SF 6 . Lancé sur le marché en 2021, le SM AirSeT a reçu de nombreux prix et reconnaissances en tant qu'élément clé de la transition énergétique écologique et efficace. Citons le prix de l'efficacité énergétique industrielle décerné à la Foire de Hanovre, le prix des 10 meilleures innovations de l'Innovation for Cool Earth Forum, mais aussi un iF Design Award . En outre, le projet de la société avec E.ON en Suède a remporté le prix enerTIC du réseau intelligent. La technologie AirSeT a également été récemment récompensée lors des Energy Mastering Awards 2022 et a reçu le prix International Carbon Handprint Award lors de la Climate Week NYC.

La technologie a été testée avec succès par de nombreux fournisseurs d'électricité, infrastructures et bâtiments, par des clients tels que GreenAlp en France, EEC Engie en Nouvelle-Calédonie, et Azienda Trasporti Milanesi en Italie.

Schneider Electric s'engage à supprimer progressivement le SF 6 de ses produits. L'entreprise construit méthodiquement un portefeuille complet d'alternatives écologiques à ses équipements MT au SF 6 , avec de nouvelles offres écologiques dédiées à des applications plus industrielles, y compris les industries à forte consommation d'énergie électrique. Grâce à cette action, l'entreprise empêchera l'équivalent de 4 millions de tonnes d'émissions de CO 2 par an.

La série de projets pilotes R&D de Schneider Electric est cofinancée par le programme Life de l'UE .

