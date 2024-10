Le groupe SLG inaugure la construction d'une plateforme intégrée de 200 millions d'AED dans Dubai Industrial City, en vue d'une expansion mondiale

DUBAI, É.A.U., 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Silver Line Gate Group (SLG Group) a lancé la construction d'un centre intégré de 200 millions AED à Dubai Industrial City, la principale plateforme manufacturière et logistique du Moyen-Orient, qui est l'un des 10 quartiers d'affaires dynamiques de TECOM Group PJSC à travers Dubaï.

Dubai Industrial City stand at the SIAL Paris 2024 edition

Le site de production, d'entreposage et de bureaux d'entreprise d'une superficie de 130 000 mètres carrés ouvrira l'année prochaine, a annoncé Dubai Industrial City en marge du SIAL Paris 2024, le salon de l'alimentation de renommée mondiale qui s'est tenu du 19 au 23 octobre à Paris Nord Villepinte, en France.

Le groupe SLG, poids lourd du secteur de l'alimentation et des boissons derrière les marques Lancy, Gardo, Silva, Sama et Zain, disposera d'une capacité de production annuelle de 90 000 tonnes de lait en poudre et de 10 000 tonnes de beurre dans la nouvelle installation, qui permettra d'améliorer la gamme de produits laitiers, de lactosérum et de produits spécialisés du fabricant, tels que les assaisonnements à base de fruits et de légumes.

« La sécurité alimentaire est la pierre angulaire de la prospérité économique, et les chaînes de valeur durables de l'alimentation et des boissons sont essentielles pour intégrer la résilience dans l'avenir mondial », a déclaré Saud Abu Alshawareb, vice-président exécutif de l'industrie au sein du groupe TECOM, au nom de Dubai Industrial City. « L'industrie manufacturière de pointe est un pilier essentiel pour réaliser cette vision, et notre écosystème a été spécialement conçu pour favoriser cette croissance. »

« Des clients comme SLG Group incarnent la contribution directe de Dubai Industrial City au programme de sécurité alimentaire des Émirats arabes unis et notre engagement à promouvoir l'excellence économique par le biais d'une innovation collaborative dans le secteur manufacturier. Nous nous réjouissons de ces partenariats qui permettent de concrétiser ensemble la vision d'un avenir de sécurité alimentaire mondiale, conformément aux objectifs du programme « Operation 300 bn », de l'initiative « Make it in the Emirates » et de l'agenda économique de Dubaï D33 ».

Dès sa mise en service, la nouvelle plateforme desservira des clients tels que des boulangeries, des restaurants, des fabricants de glaces, des hôtels et des traiteurs sur les marchés du CCG, d'Afrique et d'Asie du Sud-Est.

L'installation du groupe SLG sera équipée de machines et d'équipements entièrement automatisés afin de garantir l'excellence opérationnelle et la qualité, et devrait créer 300 nouveaux emplois. L'entreprise tirera parti de la situation stratégique de Dubai Industrial City, à proximité des réseaux de transport essentiels, notamment l'aéroport international Al Maktoum, le port de Jebel Ali, un terminal de fret d'Etihad Rail et les principales routes régionales, pour assurer une connectivité sans faille dans le cadre de l'expansion prévue de son marché.

Dubai Industrial City compte plus de 1 000 clients locaux, régionaux et internationaux et 300 usines opérationnelles qui mettent en valeur la marque « Made in UAE » dans le monde entier, dont des leaders de l'industrie tels que A.P. Moeller-Maersk, Patchi et Al Barakah Dates.

