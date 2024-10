SLG Group legt den Grundstein für ein integriertes 200 Millionen AED teures Zentrum in Dubai Industrial City, um die globale Expansion voranzutreiben

DUBAI, VAE, 24. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Die Silver Line Gate Group (SLG Group) hat mit dem Bau ihres 200 Millionen AED teuren integrierten Zentrums in der Dubai Industrial City begonnen, dem führenden Produktions- und Logistikzentrum des Nahen Ostens, das zu den zehn pulsierenden Geschäftsvierteln der TECOM Group PJSC in Dubai gehört.

Dubai Industrial City stand at the SIAL Paris 2024 edition

Das Produktions-, Lager- und Bürogebäude mit einer Fläche von 1,37 Millionen Quadratfuß soll im nächsten Jahr eröffnet werden, kündigte Dubai Industrial City am Rande der SIAL Paris 2024 an, der weltweit bekannten Lebensmittelmesse, die vom 19. bis 23. Oktober in Paris Nord Villepinte, Frankreich, stattfindet.

Die SLG Group, das Lebensmittel- und Getränkeschwergewicht hinter den Markennamen Lancy, Gardo, Silva, Sama und Zain, wird in der neuen Anlage über eine jährliche Produktionskapazität von 90.000 Tonnen Milchpulver und 10.000 Tonnen Butter verfügen, die das Sortiment des Herstellers an Milch-, Molke- und Spezialprodukten wie Würzmitteln auf Frucht- und Gemüsebasis weiter ausbauen wird.

„Ernährungssicherheit ist ein Eckpfeiler des wirtschaftlichen Wohlstands, und nachhaltige F&B-Wertschöpfungsketten sind unerlässlich, um die Resilienz in der globalen Zukunft zu verankern", sagte Saud Abu Alshawareb, Executive Vice President of Industrial bei der TECOM Group im Namen der Dubai Industrial City. „Die fortschrittliche Fertigung ist ein wesentlicher Pfeiler für die Verwirklichung dieser Vision, und unser Ökosystem wurde speziell für die Förderung dieses Wachstums entwickelt."

„Kunden wie die SLG Group verkörpern den direkten Beitrag von Dubai Industrial City zur Ernährungssicherheitsagenda der VAE und unser Engagement für die Förderung wirtschaftlicher Spitzenleistungen durch gemeinschaftliche Innovation im Fertigungssektor. Wir begrüßen solche Partnerschaften zur gemeinsamen Verwirklichung der Vision einer globalen, ernährungssicheren Zukunft im Einklang mit den Zielen der Operation 300bn, Make it in the Emirates und der Dubai Economic Agenda „D33"."

Nach der Inbetriebnahme wird das neue Drehkreuz Kunden wie Bäckereien, Restaurants, Speiseeishersteller, Hotels und Caterer in den GCC-, afrikanischen und südostasiatischen Märkten bedienen.

Das Werk der SLG Group wird mit vollautomatischen Maschinen und Anlagen ausgestattet sein, um eine hervorragende Betriebsführung und Qualität zu gewährleisten, und es werden voraussichtlich 300 neue Arbeitsplätze geschaffen. Das Unternehmen wird die strategische Lage von Dubai Industrial City in der Nähe wichtiger Verkehrsnetze nutzen, darunter der internationale Flughafen Al Maktoum, der Hafen Jebel Ali, ein Frachtterminal von Etihad Rail und wichtige regionale Straßen, um eine nahtlose Anbindung für seine geplante Marktexpansion zu gewährleisten.

Dubai Industrial City beherbergt mehr als 1.000 lokale, regionale und internationale Kunden und 300 operative Fabriken, die das Markenzeichen „Made in UAE" in die ganze Welt tragen, darunter Branchenführer wie A.P. Moeller-Maersk, Patchi und Al Barakah Dates.

