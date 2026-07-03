LE GROUPE TIMEX ACQUIERT LA TOTALITÉ DE DANIEL WELLINGTON

Cette étape stratégique renforce l'engagement à accélérer le développement de la marque mondiale de montres et de bijoux

SHELTON, Connecticut, 3 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le groupe Timex a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Daniel Wellington, intégrant ainsi pleinement cette marque de montres et de bijoux de renommée mondiale au portefeuille du groupe Timex. Cette étape importante fait suite à l'investissement initial de 25 % effectué par le groupe Timex il y a trois ans. Elle permet à l'entreprise d'accroître ses investissements dans la prochaine phase de croissance de Daniel Wellington, à travers l'innovation produit, le développement de la marque et le renforcement de ses capacités à l'international.

Le groupe Timex a investi dans Daniel Wellington et collabore avec cette marque depuis trois ans. Au cours de cette période, les entreprises ont collaboré étroitement dans les domaines du développement de produits, de l'approvisionnement, de la communication de marque et des opérations commerciales. Le groupe Timex a été impressionné par l'équipe de Daniel Wellington, par la qualité du produit qu'elle a lancé et par les progrès qu'elle a accomplis pour relancer la croissance de la marque.

Ces progrès ont renforcé la confiance du groupe Timex dans les perspectives d'avenir. Désormais propriétaire à 100 % de Daniel Wellington, le groupe Timex va augmenter ses investissements dans la marque et mettre à sa disposition ses capacités internationales, son infrastructure opérationnelle et son expertise en matière de développement de marque afin de stimuler davantage la remarquable trajectoire de croissance de cette dernière.

« Nous avons investi dans Daniel Wellington et collaborons avec cette entreprise depuis trois ans, et plus notre collaboration avec son équipe s'est intensifiée, plus nous avons acquis confiance dans le potentiel de la marque », a déclaré Tobias Reiss-Schmidt, président-directeur général du groupe Timex. « Nous avons été impressionnés par l'équipe, par le magnifique produit qu'elle a lancé et par les progrès qu'elle a réalisés pour remettre Daniel Wellington sur la voie de la croissance. Maintenant que nous détenons 100 % de la marque, nous intensifions nos investissements et mettons à profit toute la puissance des capacités et de l'infrastructure mondiales du groupe Timex afin de donner un coup d'accélérateur à cette belle success story. »

Daniel Wellington continuera à fonctionner en tant que marque distincte au sein du groupe Timex, en préservant l'héritage du design minimaliste scandinave, son style unique et le lien direct avec les consommateurs qui ont fait sa réussite mondiale. La marque continuera à évoluer tout en bénéficiant de l'expertise du groupe Timex en matière de design, de développement de produits, d'approvisionnement, de fabrication, de distribution, d'engagement client numérique et de développement de la marque.

L'acquisition de la totalité du capital de Daniel Wellington s'inscrit dans la continuité de la stratégie du groupe Timex visant à constituer et à développer un portefeuille de marques mondiales de premier plan, qui suscitent un intérêt durable auprès des consommateurs et possèdent une histoire unique. Daniel Wellington renforce la position de l'entreprise dans le secteur des montres et des bijoux design, tout en démontrant la capacité du groupe à exploiter le potentiel à long terme de marques emblématiques grâce à sa plateforme opérationnelle mondiale.

« Lorsque j'ai fondé Daniel Wellington, mon objectif était de créer une marque qui allie un design intemporel à une touche personnelle, élégante et accessible », a déclaré Filip Tysander, fondateur de Daniel Wellington. « Voir cette marque devenir une marque reconnue dans le monde entier a été une aventure incroyable. Ce qui compte le plus pour moi, c'est que la marque continue d'évoluer sans perdre ce qui a fait son caractère unique au départ. Le groupe Timex a fait preuve d'un véritable respect pour l'identité de Daniel Wellington, tout en lui apportant l'expérience et l'envergure nécessaires pour l'aider à poursuivre sa croissance. Je suis fier de ce que notre équipe a accompli, reconnaissant envers tous ceux qui ont participé à cette aventure, et convaincu que la marque continuera de croître et de rayonner au cours de son prochain chapitre. »

Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

CONTACT : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2609210/Timex_Group_Logo_Logo.jpg