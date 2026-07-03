Timex Group przejmuje pełną własność nad spółką Daniel Wellington

Strategiczny krok umacnia zaangażowanie firmy w dalszy rozwój globalnej marki zegarków i biżuterii.

SHELTON, Connecticut, 3 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Timex Group poinformowała o sfinalizowaniu przejęcia spółki Daniel Wellington, za sprawą którego uznana na całym świecie marka zegarków i biżuterii została w całości włączona do portfolio Timex Group. Transakcja stanowi kolejny etap po nabyciu przez Timex Group 25-procentowego udziału w spółce przed trzema laty i otwiera drogę do zwiększenia inwestycji w kolejny etap rozwoju spółki Daniel Wellington poprzez innowacje produktów, wzmacnianie pozycji marki oraz zwiększenie globalnych możliwości.

Przez ostatnie trzy lata grupa Timex Group była udziałowcem Daniel Wellington i ściśle współpracowała ze spółką. W tym czasie obie spółki wspólnie rozwijały nowe produkty, współpracowały w zakresie zaopatrzenia, budowania wizerunku marki i działalności handlowej. Timex Group wysoko ocenia zespół Daniel Wellington, jakość wprowadzonych na rynek produktów oraz postępy w przywracaniu marce ścieżki wzrostu.

Osiągnięte rezultaty utwierdziły Timex Group w przekonaniu o potencjale dalszego rozwoju marki. Dzięki przejęciu 100% udziałów Timex zwiększy nakłady inwestycyjne dla spółki Daniel Wellington, wykorzystując swoje globalne kompetencje, zaplecze operacyjne oraz doświadczenie w budowaniu marek, aby jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój przedsiębiorstwa.

„Od trzech lat jesteśmy udziałowcem spółki Daniel Wellington i blisko współpracujemy z jej zespołem. Im lepiej poznawaliśmy spółkę, tym większego nabieraliśmy przekonania o potencjale tej marki - powiedział Tobias Reiss-Schmidt, prezes i dyrektor generalny Timex Group. - Ogromne wrażenie zrobił na nas zarówno zespół, jak i piękne produkty, które wprowadził na rynek, oraz postępy w przywracaniu marce dynamiki wzrostu. Teraz, gdy staliśmy się właścicielem 100% marki, zwiększamy nasze inwestycje i wykorzystujemy pełnię globalnych możliwości oraz infrastruktury Timex Group, aby pomóc spółce Daniel Wellington wejść w kolejny etap dynamicznego rozwoju".

Daniel Wellington nadal będzie funkcjonować jako odrębna marka w ramach Timex Group, zachowując charakterystyczne skandynawskie wzornictwo, minimalistyczny styl oraz bezpośrednią relację z klientami, które od początku stanowiły fundament jej międzynarodowego sukcesu. Marka będzie się nadal rozwijać, korzystając jednocześnie z doświadczenia Timex Group w zakresie projektowania, rozwoju produktów, zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, cyfrowej komunikacji z konsumentami i budowania marek.

Przejęcie pełnej własności nad spółką Daniel Wellington wpisuje się w strategię Timex Group polegającą na tworzeniu i rozwijaniu portfolio wyjątkowych globalnych marek, które zachowują trwałą atrakcyjność dla konsumentów i wyróżniają się własną, autentyczną historią. Daniel Wellington wzmacnia pozycję firmy w segmencie zegarków i biżuterii opartych na wysokiej jakości wzornictwie, a jednocześnie potwierdza zdolność Timex Group do uwalniania długoterminowego potencjału kultowych marek dzięki globalnej platformie operacyjnej.

„Kiedy zakładałem spółkę Daniel Wellington, moim celem było stworzenie marki, dzięki której ponadczasowy design stanie się czymś osobistym, stylowym i dostępnym dla szerokiego grona odbiorców - powiedział Filip Tysander, założyciel Daniel Wellington. - Obserwowanie, jak przekształca się ona w rozpoznawalną na całym świecie markę, było niezwykłą podróżą. Najważniejsze jest dla mnie to, aby nadal się rozwijała, nie tracąc tego, co od początku czyniło ją wyjątkową. Timex Group okazała autentyczny szacunek dla tożsamości Daniel Wellington, jednocześnie wnosząc doświadczenie i skalę działalności niezbędne do dalszego rozwoju marki. Jestem dumny z tego, co udało się stworzyć naszemu zespołowi, wdzięczny wszystkim, którzy byli częścią tej drogi, i przekonany, że przed marką otwiera się kolejny udany rozdział".

Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione.

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