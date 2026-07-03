TIMEX GROUP СТАНОВИТСЯ ПОЛНОПРАВНЫМ СОБСТВЕННИКОМ DANIEL WELLINGTON

Данный стратегический шаг подчеркивает стремление компании к ускорению развития глобального бренда часов и ювелирных изделий

ШЕЛТОН, шт. Коннектикут, 3 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Сегодня Timex Group объявила о завершении сделки по приобретению Daniel Wellington, в результате чего всемирно известный бренд часов и ювелирных изделий полностью стал частью группы Timex Group. Данная сделка стала следующим шагом после приобретения Timex Group 25 % доли компании три года назад. Это позволит Timex Group увеличить инвестиции в следующий этап развития Daniel Wellington за счет инновационных продуктов, построения бренда и расширения глобальных возможностей.

Timex Group инвестировала в Daniel Wellington и работала с брендом на протяжении последних трех лет. В течение этого периода компании тесно сотрудничали в области разработки продуктов, работы с поставщиками, сохранения уникального стиля бренда и коммерческих операций. Timex Group впечатлила работа команды Daniel Wellington, качество продукта и прогресс, достигнутый в возвращении бренда к росту.

Этот прогресс дал Timex Group уверенность в будущих возможностях. При единоличном владении компанией Timex Group увеличит инвестиции в Daniel Wellington и предоставит свои глобальные возможности, операционную инфраструктуру и опыт построения брендов для дальнейшего ускорения захватывающей истории развития бренда.

«Мы инвестировали в Daniel Wellington и работали с брендом на протяжении трех лет, и чем теснее мы работали с командой, тем сильнее росла наша уверенность в потенциале бренда», — сказал Тобиас Рейсс-Шмидт (Tobias Reiss-Schmidt), президент и главный исполнительный директор Timex Group. «Нас впечатлила работа команды, прекрасный продукт, который они делают, и прогресс, которого они достигли в возвращении Daniel Wellington к росту. Теперь, когда мы на 100 % владеем брендом, мы увеличим наши инвестиции и в полной мере задействуем глобальные возможности и инфраструктуру Timex Group, чтобы еще больше ускорить эту захватывающую историю роста».

Daniel Wellington продолжит функционировать как отдельный бренд в составе группы Timex Group, сохраняя наследие скандинавского минималистичного дизайна, уникальный стиль и прямую связь с потребителями, которые определили его глобальный успех. Бренд будет продолжать развиваться, используя экспертность Timex Group в области дизайна, разработки продуктов, снабжения, производства, дистрибуции, цифрового взаимодействия с потребителями и построения бренда.

Полное владение Daniel Wellington еще больше продвигает стратегию Timex Group по созданию и расширению портфеля самостоятельных глобальных брендов с сохранением долгосрочной ценности для покупателей и уникального стиля. Daniel Wellington укрепляет позиции группы в области дизайнерских часов и ювелирных изделий, демонстрируя способность раскрывать долгосрочный потенциал культовых брендов через свою глобальную операционную платформу.

«Когда я основал Daniel Wellington, моей целью было создать бренд, который сделал бы неподвластный течению времени дизайн личным, стильным и доступным», — сказал Филипп Тисандер (Filip Tysander), основатель Daniel Wellington. «Было невероятно наблюдать за тем, как он становится всемирно признанным брендом. Для меня важнее всего то, что бренд продолжит развиваться, сохраняя свою уникальность. Timex Group продемонстрировала искреннее уважение к идентичности бренда Daniel Wellington, привнося свой опыт и масштаб для продолжения роста. Я горжусь тем, что создала наша команда, благодарен всем, кто был частью этого пути, и уверен, что бренд продолжит процветать, открывая следующую главу».

Финансовые условия сделки не разглашаются.

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